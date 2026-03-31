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羅東3月初3帝爺生呷拜拜400桌秒殺 民眾提前22小時排隊搶訂一空

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
昨天上午就有人徹夜排隊訂桌，今天一早鎮長吳秋齡到場關切，分送養生奶給排隊民眾。圖／鎮公所提供
昨天上午就有人徹夜排隊訂桌，今天一早鎮長吳秋齡到場關切，分送養生奶給排隊民眾。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮公所透過文化活動行銷在地餐廳美食，今天開放「三月初三帝爺生呷拜拜」訂桌，每桌扣除補助只要3000元，吸引搶訂熱潮。昨天上午10時就有人到公所排隊搶頭香，今天上午8時開賣，8時40分就已經賣得差不多，最後一位民眾9時10分訂桌入手，直呼幸運。

這次共有4家餐廳提供蘭陽美食料理，分別是晶園餐廳、金門餐廳、津宴餐廳、年年小館，民眾可以挑選中意的餐廳，市價6500元蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗桌宴，而且今年限量400桌，特別搶手。

昨天上午就有人來徹夜排隊，今天一早鎮長吳秋齡到場關切，分送養生奶給排隊民眾；上午7時30分發放排隊號碼牌，8時準時開賣，搶訂桌次盛況依舊，很快400桌全數售罄。

每家餐廳供應11道菜，其中必須包含一道宜蘭名菜「炒米粉」，為饗應環保，全場不使用一次性餐具。鎮公所贈送個人紀念瓷碗，並搭配縣政府環保局贈送的鐵筷，每桌10組，民眾用餐後可用環保袋將碗筷帶回紀念。

除了美食饗宴，4月11日當晚更有王彩樺、翁鈺鈞、林雅婷等影歌星表演，公所提醒民眾當天下午6時準時用餐，買到「訂餐券」者別忘了在4月11日下午17時起，在呷拜拜活動服務台先將「訂餐券」兌換為「饗宴券」，並將「饗宴券」放置對應號次的餐桌，才能開桌，也請多利用大眾交通運輸工具，或步行前往會場。

羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供
羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供

羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供
羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供

羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供
羅東三月初三帝爺生呷拜拜限量400桌，今天開放訂桌，火速完售，甚至有民眾提前22小時、前一天就來排隊，掀起搶訂熱潮。圖／鎮公所提供

王彩樺 吳秋齡 餐廳

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