快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

因應高齡化浪潮 花蓮斥資逾億元建吉安健康園區提升照護量能

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉健康園區坐落於吉安鄉福興段714地號，1樓至4樓分別為候診空間、醫療及日照空間、行政空間等，預估可新增日間照顧服務540人次。圖／花蓮縣政府提供
吉安鄉健康園區坐落於吉安鄉福興段714地號，1樓至4樓分別為候診空間、醫療及日照空間、行政空間等，預估可新增日間照顧服務540人次。圖／花蓮縣政府提供

因應高齡化與多元照護需求，花蓮縣政府推動「吉安鄉健康園區工程計畫」，目前進入基本設計階段，待預算審議通過後，最快5月初啟動工程採購，園區將結合智能衛生所、複合式門診中心與長照機構，提升在地醫療與照護服務量能。

縣府表示，縣府於縣務會議中通過該計畫，並已獲中央核定經費1億21萬9000元，納入115年度追加減預算辦理，此案為強化基層醫療與長照服務的重要建設，未來可望改善醫療資源分布，提升整體服務品質。

計畫基地位於吉安鄉福興段714地號，預計興建地上4層建築，空間規畫涵蓋候診區、醫療空間、日間照顧設施及行政區域，並導入無障礙設計與智慧綠建築理念，打造安全、友善且具永續性的醫療環境，園區完工後，將設置智能衛生所、複合式門診中心及長照機構，提供更完整的一站式健康服務。

縣府指出，園區發展將以「健康、社區、文化」為核心，除整合既有吉安鄉衛生所資源外，也將串連周邊公園、廣場與景點，規畫戶外運動及健康促進課程，讓健康照護融入居民日常生活，建構社區支持系統。

在服務效益方面，未來每年預估可新增日間照顧服務540人次，整合性健康檢查、癌症篩檢與胸部X光等服務量可望提升約2成，同時增加疫苗接種與健康促進活動參與人數，進一步提高醫療可近性。此外，透過改善醫護人員工作環境，也有助提升留任意願，穩定地方醫療人力。

縣長徐榛蔚表示，面對高齡社會來臨，縣府持續以「在地安老、健康老化」為施政方向，推動結合醫療、長照與社區功能的複合式健康園區，逐步實現智慧健康城市願景。

徐榛蔚 醫護人員

延伸閱讀

苗栗縣立長照機構委託慈濟營運 打造醫養合一標竿

相關新聞

台鐵七堵調車場列車出軌疑控速不當 運安會今派人調查決定是否立案

台鐵七堵調車場昨晚2列電聯車調車時發生相撞出軌事件，導致1名員工受傷就醫。據了解，台鐵初判斷此起事故為推進調車控速不當致衝撞出軌；國家運輸安全調查委員會今將派人至現場，調查後再決定是否達到立案標準。

影／七堵調車場電聯車出軌 初判原因：推進調車控速不當釀衝撞

台鐵基隆七堵調車場又出事，七堵調車場30日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據指出，初判原因出來，是推進調車控速不當致衝撞出軌。

今熱如夏35度高溫 吳德榮：明雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

每天刷牙還是口臭？醫師揭原因「不是牙齒」 很多人沒清到

每天刷牙、嚼口香糖，還是有人躲不過「口氣尷尬」。尤其早上起床或久沒說話時，嘴裡那股怪味，真的讓人難以開口。原以為勤刷牙就能擋住口臭，但專家提醒，真相可能藏在你忽略的「舌頭」上。

身體給警訊！40歲前有脂肪肝不在意 醫：10年後恐腫瘤科見

近年來，脂肪肝盛行率持續攀升，已成為現代人健檢中最常見的異常之一。不少民眾看到報告時往往不以為意，認為沒有不適症狀就無須擔心。醫界提醒，若在40歲前就出現脂肪肝卻未加以重視，10年後可能得至腫瘤科報到，值得提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。