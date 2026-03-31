洗腎不再綁醫院 台南8旬婦改採腹膜透析 在家找回生活自由

台南一名80多歲許姓婦人因罹患長期慢性腎臟病，經醫師評估需以透析治療，每周須往返醫療院所洗腎，然而，許姓老婦的孫女不捨長輩為家庭忙活大半輩子，如今白髮蒼蒼還要奔波，最後在醫病共享決策會談後，決定讓許婦以腹膜透析方式在家治療，擁有生活的自由。

安南醫院腎臟科醫師張凱迪表示，腹膜透析就是俗稱的「洗肚子」，主要利用患者自身腹膜作為過濾膜，將透析液注入腹腔以清除代謝廢物與水分，目前台灣接受腹膜透析病人約不到一成，最常見的顧慮是「怕自己不是醫護人員，在家操作會出錯」。

張凱迪也說，實際上，在醫療團隊詳細指導與確認後，大多數患者、家屬，甚至語言能力有限的照護者也能安全執行，且腹膜透析可讓病人在家做，不必每周跑醫院，同時無需忍受粗針穿刺血管的痛楚，飲食上限制比血液透析寬鬆，可適量攝取含鉀食物。

他分享，許姓婦人的孫女經過訓練後，目前已能安心在家協助長輩，讓透析後的生活與從前的日子幾乎沒有太大的變化，無須固定每周3天到醫院「洗腰子」，許婦平時也能吃一些喜愛的水果，像是香蕉和橘子等。

張凱迪提到，腹膜透析與血液透析在長期存活率上並無絕對優劣之分，但腹膜透析確實相對有優勢，透析過程也較為溫和，對心臟功能較差者較為友善。他也強調，疾病不該成為生活的全部，透析也不是人生的終點，醫療團隊都會持續提供病人和照護者最適切的支持。