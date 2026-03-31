漁電擬脫鉤惹議 立委：綠能政策達不到 乾脆不要推

漁電共生2020年上路後亂象叢生，審計部報告曾指已發電的漁電案場高達7成有電無魚，甚至傳出漁電共生新制將改採「漁業經營」與「光電經營」脫鉤，引發許多爭議。立委洪毓祥表示，如果綠能政策一直達不到目標，乾脆就不要再推漁電共生，「贊成科技加值，反對利益失衡」。

針對漁電共生擬脫鉤的爭議，日前農業部長陳駿季於立院備詢時強調，目前仍在內部研議，並與利害關係人討論中，尚未對外說明新制，但漁電共生的政策不會改變，也沒有所謂漁電脫鉤這件事，漁歸漁、電歸電指的是讓漁跟電本身回到專業經營。

環團與立委今於立法院召開記者會，立委洪毓祥表示，從養殖漁業發展的角度，養殖漁業利用以光電為主的再生能源本來應該是好的發展。實務上，台灣在鱸魚、白蝦、石斑等漁獲，皆已發展出適合室內養殖的工法，而室內養殖，水、氣循環過濾本就依賴電力，因此屋頂型光電自然會是養殖場的補充電源，既降低養殖業成本，也有利永續發展，但台灣目前看到的發展方向卻令人擔憂。

洪毓祥說，養殖漁業有效運用再生能源的政策方向已被扭曲，變成由期待發電、賣電的能源開發商主導，本質上就偏離了發展養殖漁業的初衷，這種圈地種電的發展，顯然不利養殖漁業的永續發展，也違反農地農用的原則，好的漁電共生絕對支持，反之會堅持反對漁電脫鉤的主張，而如果綠能政策一直達不到目標，漁電共生乾脆就不要推了。

立委陳昭姿表示，漁電共生是政府衝太陽光電發電量能主要開發類型，因此相關規定非常的鬆散，且有放水之嫌疑，推行至今除了弊案頻傳，台南更是因為開發利益的爭奪，不時有黑道開槍恐嚇政治人物，與恐嚇在地居民的案件發生，光鮮的漁電共生政策背後，充滿黑暗。

陳昭姿質疑，拿掉業者必須要能夠承擔漁電共生案場的養殖事實的責任，誰要負責將原本設計不良的案場，改成可以完成養殖事實認定的案場？誰來解決「跨距不夠大、魚池沒有高低差等養不出魚的問題？這些當前漁電共生面臨的問題要如何解決？讓漁電脫鉤、鬆綁能解決問題嗎？