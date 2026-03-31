衣服洗不掉魚腥油煙味？家事達人們貢獻妙招：別直接丟洗衣機

北市日前推出的「育兒家長減少工時」政策遭疑預算少、配套不足，4月中旬將上路的放寬外籍家庭幫傭挨批只服務有錢人、加劇性別、階級、族群不平等。托育及就業政策催生聯盟今召開記者會表示，唯有改善高工時、職場文化，才能解決全民的家庭照顧需求。托盟支持的是「蔣萬安路線」，但建議應依照企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」。

2026-03-31 12:39