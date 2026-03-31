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衣服洗不掉魚腥油煙味？家事達人們貢獻妙招：別直接丟洗衣機
不少人對衣物異味相當困擾，尤其從事餐飲業更明顯。一名網友發問，家人每天工作回家，衣服總是充滿魚腥與油煙味，讓他相當苦惱如何去除異味？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，家人在餐廳上班，衣服難免沾上各種味道，不僅有魚腥味，還混雜油煙味，怎麼洗都難以完全去除，好奇詢問大家是否有更有效的處理方式？
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「洗碗精先洗過一次，第二次再用洗衣精洗」、「好市多的松木香清潔劑，或沙拉脫、去油汙劑，對於除油味都不錯」、「棉質的可用熱水泡過碳酸鈉，涼感衣不建議」、「分開工作和日常生活的衣物，食物有關的污漬先泡洗碗精」、「工作衣服要個別洗滌，因為餐廳屬於油膩區域，水溫要50度加清潔劑泡著，自然就分解異味」、「衣服用手洗不要用洗衣機，不管什麼清潔用品，手洗就不會有味道，試試就知道差別」。
事實上，曾有家事達人在臉書分享，用「檸檬酸」浸泡發臭衣物，就能達到除臭的效果。只要將衣物用檸檬酸水完全泡溼，浸泡半小時以上即可，若是嚴重發臭以及不易根除臭味的衣物，則可以泡半天至一天。家事達人也提醒，丟進洗衣機前可用清水沖洗，避免部分洗衣機零件不耐酸，損壞洗衣機。
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