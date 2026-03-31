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高鐵連假自由座「LINE查詢」新功能！等候時間預估服務上線

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
LINE TODAY宣布，與台灣高鐵持續深化合作，在LINE TODAY「生活頻道」上線全新「自由座等候時間預估」資訊服務。圖／LINE TODAY提供
LINE TODAY宣布，與台灣高鐵持續深化合作，在LINE TODAY「生活頻道」上線全新「自由座等候時間預估」資訊服務。圖／LINE TODAY提供

LINE TODAY今（31）日宣布，與台灣高鐵持續深化合作，在LINE TODAY「生活頻道」上線全新「自由座等候時間預估」資訊服務，將實用的候車資訊整合至LINE TODAY，協助搭乘台灣高鐵的用戶一站就能查找、掌握自由座候車狀況，提升行程規劃效率。

因應清明連續假期即將到來，旅運需求升溫， LINE TODAY觀察到連續假期期間交通資訊需求會明顯的提升，特別是搭乘高鐵自由座的旅客，更希望能掌握車站候車的人潮以節省等待的時間，

本次上線的「自由座等候時間預估」服務，整合台灣高鐵官方數據，每30分鐘更新一次預估等候時間，呈現資訊與高鐵企業網站一致。

即日起，用戶可直接於LINE TODAY「生活頻道」快速查詢，透過選擇站別及南下、北上方向，即可一覽各站自由座排隊等候時間預測，讓資訊取得更加即時且便利，協助用戶快速掌握各時段人潮狀況，提前規劃搭乘時段，避開尖峰、降低候車時間，進一步提升整體旅運體驗。

高鐵 連續假期 自由座 LINE

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