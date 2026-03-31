台灣兒童幸福感平均8.19分 台師大調查：顛覆「有錢比較幸福」直覺

好的童年療癒一生，不好的童年要用一生療癒。兒童節將至，台灣孩子過得幸福嗎？國科會補助由台灣師範大學執行的「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（KIT）今天公布最新兒童幸福感調查結果顯示，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達8.19分（滿分10分），顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約1成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

計畫主持人、台灣師範大學幼兒與家庭科學學系教授張鑑如表示，兒童幸福感不應再由成人代言，而應回到孩子自身的主觀感受。過去社會往往以家長或教師角度評估孩子是否「過得好」，但在強調兒童表意權的時代，應讓孩子親自回答「我幸不幸福」。

張鑑如說，團隊透過「台灣幼兒發展調查資料庫（KIT）」長期追蹤研究，從孩子3歲開始，每年持續蒐集資料，至今已滿10年，累積全國約2500名樣本，並於2024至2025年間針對國小五年級學童進行兒童主觀幸福感調查。

結果顯示，台灣兒童整體幸福感平均為8.19分（滿分10分），屬中高程度，顯示多數孩子對生活感到滿意。不過仍有約1成孩子幸福感偏低，代表每10名孩子中，就有1人處於相對弱勢狀態，需要家庭、學校與政策進一步支持。

進一步分析影響因素，研究發現，家庭社經地位（如收入、父母學歷）與兒童幸福感並無顯著關聯，顛覆一般「有錢比較幸福」的直覺。相較之下，真正關鍵的是家庭互動與生活經驗，包括父母情緒狀態、親子互動品質、生活環境多樣性、人際關係與運動習慣等。

其中，「父母情緒」影響最為顯著。研究指出，父母越快樂，孩子幸福感越高；反之，父母若長期處於憂鬱狀態，孩子幸福感則顯著下降，且此關聯從幼兒時期一路延續至國小階段。

此外，親子互動與生活經驗也扮演重要角色。張鑑如說，不論是共餐聊天、陪伴遊戲，或是帶孩子到公園、圖書館、社區走走，這些日常互動都與較高幸福感呈正相關。「不一定要花大錢出國，生活中的陪伴本身就是關鍵。」

在人際關係方面，親子親密程度與同儕互動品質越好，孩子幸福感也越高；相反地，親子衝突越多，幸福感越低。

值得注意的是，3C產品使用時間與幸福感呈負相關。研究顯示，孩子並非因使用電子產品而更快樂，尤其在假日與學齡後階段更為明顯。數據也顯示，國小五年級學童假日使用電子產品時間平均已達3小時，看電視更高達5.7小時。

相對而言，規律運動則與幸福感呈正相關，但實際參與比例卻隨年齡下降，從國小一年級約八成有運動習慣，到中高年級降至七成，顯示學習壓力可能擠壓孩子活動時間。

張鑑如說，兒童幸福感並非單一因素決定，而是多重生活經驗長期累積的結果。她並提出政策建議表示，政府過去偏重津貼發放，未來應更積極「投資家庭關係」，正視家長心理健康與親子互動品質。她建議，可降低優質陪伴的經濟門檻，例如定期補助親子共遊、共餐，推動家庭卡或親子交通優惠；也可運用數位工具，提供情境式教養影片與精準育兒支持，並針對高壓家庭提供預防性訪視與客製化服務。同時，現行心理健康支持方案也可增設育兒專項諮詢，並升級喘息服務與托育資源。

她也指出，目前許多親子館多以6歲以下幼兒為主，較大孩子與家長可共同活動的空間明顯不足，建議政府延伸多元場域，設計更多適合學齡兒童家庭使用的親子空間。孩子的幸福不該只靠家庭單打獨鬥，而需要政策與社會共同撐起，才能真正讓每個孩子在成長路上感受到幸福。

台師大副校長陳學志表示，這份調查以嚴謹、科學的方法探索幸福感來源，有助開啟理解兒童幸福的「密碼」，對家長及教育工作者都深具啟發。當父母不像某些專業需要證照，但其實更需要學習，若能透過科學證據引導家長理解如何控制情緒、如何與孩子共度高品質時光，將更有助孩子健康成長。

衛福部次長呂建德表示，政府將成立兒童青少年與家庭支持署，以兒童最佳利益與幸福感為核心。研究與實務都顯示，影響孩子幸福感最重要的關鍵是家長陪伴，固定傾聽、共讀與規律運動都不可少。他也分享歐洲經驗，指出瑞士、丹麥、德國都重視孩子在遊戲與生活中培養能力，未來政府也將提出更多元的家庭支持政策。