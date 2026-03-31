從「吻我吧娜娜」到「勸世三姊妹」 台灣首套音樂劇鋼琴歌譜集出版

音樂劇已是表演藝術主流，卻缺乏普及化的歌譜。台灣第一套音樂劇歌譜集《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》本周發行。該套譜集為台灣首度系統性整理近代原創音樂劇作品的鋼琴樂譜，分為 Vol.1 與 Vol.2 兩冊，收錄自 27 個台灣原創音樂劇作品，共31首歌曲，並彙集38位詞曲創作者之創作，嘗試回應長期以來台灣音樂劇歌曲樂譜不易流通與使用的現況，本次首批印刷每冊限量750本。

策畫出版的榮耀基金會指出，台灣音樂劇發展至今已逾30年，過往作品多隨演出結束而較少進入後續流通，特別是在樂譜出版與使用上仍相對缺乏。排練用譜常以 Demo、簡譜或手稿形式存在，缺乏標準化整理，使作品難以在教學、演出或其他應用場域中持續被使用。本次譜集的出版，旨在透過系統整理與出版，讓原創歌曲得以被保存、再現與延伸。

本次譜集出版計劃邀來台灣音樂劇3位重要創作者—作曲家冉天豪、王希文與導演曾慧誠擔任召集人，從曲目選擇到譜集監製，整理台灣近年音樂劇代表性作品的脈絡，並挑選出適合音樂劇學習者使用的歌曲。榮耀基金會執行長孫瑞君表示，此次出版可視為音樂劇產業基礎建設的一環，希望逐步建立台灣音樂劇歌曲可被使用與被傳唱的環境。

冉天豪指出，樂譜的整理有助於作品保存與流傳；王希文則強調，音樂劇的鋼琴譜不僅是伴奏工具，更是作品結構的重要載體，透過標準化整理，可以讓演唱及伴奏者更接近作曲者的音樂思維與戲劇節奏，提升作品在不同場域被準確再現的可能性；曾慧誠則認為，透過樂譜形式，觀眾得以在劇場之外重新接觸作品，延續觀演經驗。

《NOTE! 台灣音樂劇鋼琴歌譜集》收錄曲目橫跨不同世代創作者，包含《吻我吧娜娜》、《木蘭少女》、《飲食男女》、《隔壁親家》、《台灣有個好萊塢》、《勸世三姊妹》、《第十二夜》、《SC驚釀小酒館》、《台北大空襲》、《熱帶天使》、《火神的眼淚》、《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》等作品。編輯團隊向各製作團隊與創作者取得原始資料，重新整理為人聲與鋼琴編制的標準化樂譜，並附演唱說明與解析，以利教學、排練與演出使用。

在使用機制上，本次出版亦同步建置授權申請系統。使用者可透過掃描譜面上的QR Code 進入平台，依使用情境申請公開演唱或教學授課等授權，系統將提供費率與申請流程指引，簡化過往需個別聯繫創作者或團隊的方式，提升版權使用的便利性。本套譜集可應用於音樂教學、演出徵選準備、鋼琴彈奏及小型演出等情境，亦提供觀眾作為延伸接觸作品的方式。透過標準化樂譜與授權機制的建立，使音樂劇作品得以進入更多元的使用場景。

榮耀基金會表示，未來將持續推動相關出版與應用發展，讓作品在創作完成後，仍能持續被使用與流通，降低接觸音樂劇的門檻，讓台灣音樂劇不再只是特定粉絲的喜好，而能成為像看電影、聚餐一樣普及的大眾娛樂。