清明潤餅熱量降一半 中山醫大營養系學生研發低卡新配方

清明節將至，潤餅作為應景美食，但高油、高糖與高熱量特性，常讓重視健康的民眾卻步。中山醫學大學營養學系學生團體「餐食訓練所」，近期研發「高纖低糖潤餅」配方，透過調整食材與比例，保留節慶風味同時，也降低熱量負擔。

中山醫大指出，該配方以赤藻糖醇取代糖粉，兼具低熱量與甜味，有助降低血糖波動。內餡則選用雞胸肉、豆干、蛋皮與多樣蔬菜，並控管烹調用油，讓整體更為清爽均衡。潤餅皮則以中筋麵粉、水、高纖粉及少量鹽巴調製而成，不僅提升膳食纖維攝取與飽足感，口感更保有柔軟與延展性，是民眾在家也可透過平底鍋輕鬆製作的餅皮配方。

中山醫大表示，成品每份約228大卡，為一般市售潤餅的一半，蛋白質含量達18公克、膳食纖維4.1公克，在降低熱量的同時兼顧營養與風味，翻轉傳統潤餅高油、高糖的既定印象。

中山醫大營養學系主任陳璟賢表示，「餐食訓練所」為學生自主學習團體，鼓勵運用中午時段於校內數位廚房進行實作與討論，將營養專業應用於日常餐飲與食品開發。此次潤餅配方即為學生自主研發成果，雖未商品化，卻展現食品改良與健康轉化的能力，也讓學生在實作中深化專業。

陳璟賢也提醒，配方中的赤藻糖醇雖為低熱量甜味劑，過量攝取仍可能造成腸胃不適，建議適量食用

參與研發的營養系大二學生鄭晴勻說，將傳統食譜轉化為高纖、高營養版本具難度，需在健康與美味、口感與外觀間反覆調整與試作，才能達到理想平衡。