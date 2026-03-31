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公館知名馬來西亞餐廳「咖哩粉」農藥殘留超標 逾300公斤遭食藥署攔截

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批來自美國的膠原蛋白飲「 Collagène飲品」，被檢出防腐劑超標。圖／食藥署提供
一批來自美國的膠原蛋白飲「 Collagène飲品」，被檢出防腐劑超標。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布邊境不合格品項，包括蔬果海鮮、食品調味料等，共8批違規產品在邊境因違法食安規定遭攔截，其中一批由公館商圈知名馬來西亞料理餐廳「池姊姊餐飲有限公司」報驗的馬來西亞咖哩粉，被檢出農藥芬普尼、三賽唑超標，共300公斤需退運或銷毀；另一批來自美國的膠原蛋白飲「 Collagène飲品」，被檢出防腐劑超標。

池姊姊餐飲有限公司位於台北市汀州路上，為公館商圈知名馬來西亞料理餐廳之一，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，該公司輸入的馬來西亞咖哩粉，檢出芬普尼、三賽唑二項農藥代謝物，分別為0.003ppm、0.08ppm，均超過「農藥殘留容許量標準」上限，該公司為6個月內首次違規，食藥署依規定調升抽驗頻率至加強抽批，抽驗比率20%至50%。

由輸入業者「台灣思睿健康科技有限公司」報驗的美國 Collagène飲品，檢出防腐劑己二烯酸每公斤1.2克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不含碳酸飲料的防腐劑用量以己二烯酸計為每公斤0.5克以下。這批美國的Collagène飲品必須退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對「台灣思睿健康科技有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

1批由輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數10到100之間，但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數100，劉芳銘說，這批法國的乾酪必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，從114年9月23日至115年3月23日止，食藥署受理法國的其他乾酪，報驗1694批，檢驗不合格9批，不合格率0.5%，檢驗不合格原因為大腸桿菌不合格。食藥署從115年3月31日起至115年4月30日止，針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

公館商圈知名馬來西亞料理餐廳「池姊姊餐飲有限公司」報驗的馬來西亞咖哩粉，被檢出農藥芬普尼、三賽唑超標，共300公斤需退運或銷毀。圖／食藥署提供
公館商圈知名馬來西亞料理餐廳「池姊姊餐飲有限公司」報驗的馬來西亞咖哩粉，被檢出農藥芬普尼、三賽唑超標，共300公斤需退運或銷毀。圖／食藥署提供

輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，超過法規標準。圖／食藥署提供
輸入業者「聯馥食品股份有限公司」報驗的法國乾酪，每公克檢出大腸桿菌最確數介於93至240，超過法規標準。圖／食藥署提供

公館商圈 農藥殘留 美國

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