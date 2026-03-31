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反對漁電共生變寄生 環團：光電業者賺飽飽 養殖責任丟漁民

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環保團體同立委陳昭姿、洪毓祥等今召開記者會，痛批光電魚塭7成有電無魚的弊端未解，堅持反對政策鬆綁脫鉤大轉彎。記者李柏澔／攝影
環保團體同立委陳昭姿、洪毓祥等今召開記者會，痛批光電魚塭7成有電無魚的弊端未解，堅持反對政策鬆綁脫鉤大轉彎。記者李柏澔／攝影

漁電共生政策傳出將大鬆綁，朝向漁歸漁、電歸電的漁電脫鉤分離。環保團體同立委陳昭姿、洪毓祥等今召開記者會，痛批光電魚塭7成有電無魚的弊端未解，如今要讓漁電脫鉤，不用再負養殖責任，堅持反對政策鬆綁脫鉤大轉彎。

目前投入漁電共生的光電業者，因長期無法取得養殖事實認定，即養殖達原產量7成，等同太陽能發電設施與台電電網並聯後仍無法售電開始獲利，日前被爆料，僅4%併網容量的漁電共生案場，有通過養殖查核。因此，漁電共生新制草案由漁業署、能源署、光電公協會研擬中，新制草案將改採「漁業經營」與「光電經營」分離。

監督施政聯盟國土保育組組長、苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，漁電共生能夠成功的唯一路徑，必須要以養殖戶為主體，不管光電業者多麼地財大勢大，透過卑鄙的手段去干預政策，但必須堅持將政策導引到正軌時，不能用卑鄙的手段。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，明明是先有養殖才有光電的需求，豈可乞丐趕廟公？以彰化芳苑就有光宜科技公司要開發40公頃室內型養殖白蝦的漁電共生為例，據經濟部能源署制定的「彰化縣芳苑鄉高生態敏感區漁電共生開發管理機制」，是經過指認的高生態敏感區，目前不開放地面型漁電共生設置，然而室內型卻荒唐地不受限制，加上這邊都是養蛤蜊的魚塭，所以不僅養殖模式、物種都跟當地產業差異很大，還會大量填土，光宜現在的示範場就違法回填很多營建廢棄物進去。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，一旦漁電脫鉤不再共生，未來勢必轉成寄生，甚至缺乏監督，恐助長棄養魚塭的情況再擴大，甚至加速沿海生態退化，也背離淨零永續的目標。如果漁電脫鉤，不僅是政策失敗，更是對農漁業與生態的背叛，呼籲政府轉推真正的共生模式，如與養殖協會媒合，嚴懲假養殖業者，維護農漁永續。

四湖反風吹自救會會長吳連進表示，目前審查制度可能存在數字稀釋問題，指出當個別魚塭遮蔽率過高時，透過納入未設置光電的地號進行平均，使整體數據看似合格，但這不是改善問題，而是用計算方式改變問題的樣子，農業部推動的雙軌機制已出現漁電脫鉤趨勢。此外，審查過程中可能由光電產業相關團體參與評估，但實際從事養殖的漁民卻未充分參與，這不只是違規，而是違規如何被制度吸收。

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，聽聞魚電共生政策即將鬆綁，令人十分擔憂，這項政策一但實施，形同為不負責任的業者大開後門，任憑外來者竊占土地，在新政策下，原有的養殖漁民只會變得更加弱勢，而且可能有更多土地面臨使用方式變更，更是整體國土安全的問題。

農業部漁業署回應，農業部對漁電共生政策目標不變，會養殖為主，綠電為輔的原則，針對後續案場設計規範會更完整；養殖漁民部分，漁電共生案場會優先給養殖魚戶經營，由於一簽約就是20年，養殖協會也會來媒合有意願的青農接手經營。

經濟部能源署表示，若沒有經過農業主管機關確認養殖事實的話，就不會發給業者電業執照，若發現沒有符合規定就會要求限期改善，如有違規就會取消裝置容許和廢除躉購費率。

光電 陳昭姿

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