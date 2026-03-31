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以為是純水！他用除濕機水泡茶下肚送急診 專家：煮沸也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
除濕機示意圖。圖／Ingimage
除濕機示意圖。圖／Ingimage

不少人好奇，除濕機集水箱裡的水看起來清澈，是否能拿來飲用？近日就有網友親身「實測」，將除濕機冷凝水煮沸後泡茶喝，沒想到當晚直接送急診，原因曝光後引發熱議，也讓網友們再次意識到這種水千萬別喝。

一名網友在PTT分享，自己國中時上物理課學到冷凝水屬於「純水」，因此認為應該相當乾淨，便抱著實驗精神，將家中除濕機的水煮沸後泡茶飲用。不料當晚卻出現嚴重腹瀉，最後被送去醫院掛急診，並確診為急性腸胃炎，讓他從此之後深刻明白理論跟實務上的巨大差距。

原PO坦言，除濕機內部管路與水箱平時幾乎不會清洗，長時間使用下來容易累積灰塵和細菌，即使經過煮沸，也無法完全去除所有污染物，直言「這些水還是拿去沖馬桶就好」。

貼文曝光後，不少網友笑稱「勇者」、「有實驗精神」、「除濕機水再怎麼過濾煮沸我都不敢喝」、「熱交換器是中毒的主因，施主沒有上天堂已經是萬幸了」、「熱交換器是銅管的話確實很毒」、「國中教的冷凝水是煮沸後的蒸餾水吧」、「有人好像以為煮沸就是萬靈丹，笑死人，要不要把馬桶水煮沸來喝算了，噗」、「可以說，正因為水很乾淨，沒有添加抑菌成分，容易養細菌」。

事實上，經濟部水利署曾在「水利署電子報」和「省水懶人包」說明，除濕機和冷氣機產生的冷凝水會與空氣中的雜質混合，所以不能直接飲用，但可以用來澆花和擦地板。

本站曾報導，台灣因氣候潮濕，不少家庭長時間使用除濕機，但若清潔不當，可能成為細菌溫床。有專家指出，許多人僅將水箱中的水倒掉，卻忽略刷洗內部，導致粉紅色黏液反覆生成，這些是「黏質沙雷氏菌」與生物膜的聚集，當除濕機運作時，可能隨著氣流散布到室內空氣中，讓人出現過敏不適。

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