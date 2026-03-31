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清明節將至 竹市抽驗14件應景食品全數合格

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局啟動「清明食品專案稽查」，針對潤餅成品、潤餅皮、花生粉、糕粿類祭祀食品及黃色時令豆製品等，共抽驗14件產品，檢驗結果全數符合規定。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局啟動「清明食品專案稽查」，針對潤餅成品、潤餅皮、花生粉、糕粿類祭祀食品及黃色時令豆製品等，共抽驗14件產品，檢驗結果全數符合規定。圖／新竹市府提供

清明節將至，民眾採購潤餅、糕粿等應景食品祭祖需求增加。為確保食用安全，新竹市衛生局啟動「清明食品專案稽查」，針對潤餅成品、潤餅皮、花生粉、糕粿類祭祀食品及黃色時令豆製品等，共抽驗14件產品，檢驗結果全數符合規定，為市民飲食安全嚴格把關。

市長高虹安表示，市府重視食品安全，除持續為市民日常飲食把關外，也會在重要節慶前加強專案稽查，確保應景食品品質無虞。同時也要求食品業者落實自主管理、遵循相關法規，共同守護消費者權益，落實「健康安心」的施政目標。

衛生局長陳厚全表示，此次稽查範圍涵蓋傳統市場、超市、知名潤餅店及食品製造業者，檢驗項目包括黃麴毒素、甜味劑、防腐劑、漂白劑及甲醛等，全面檢視食品衛生安全。詳細抽驗結果已公布於衛生局官網( https://reurl.cc/bdGlzM )，提供民眾查詢參考。

衛生局提醒，民眾選購清明祭祀食品時，應優先選擇信譽良好的商家，避免購買顏色過於潔白或鮮豔的產品，並留意包裝標示及保存條件。特別是潤餅常搭配的花生粉，因近期天氣不穩，購買後應妥善保存，開封後建議立即冷藏，以降低毒素孳生風險；祭祀供品亦不宜長時間置於常溫，未食用完畢應妥善保存，以確保食用安全。

衛生局呼籲，請市民在食品製備過程中落實「5要原則」，包括「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」，有效預防食品中毒事件發生。如有食品衛生相關問題，歡迎撥打1999市民專線或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170，將由專人提供諮詢服務。

傳統市場 高虹安 衛生局

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