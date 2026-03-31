調查顯示父母快樂孩子才幸福 師大教授盼全面升級育兒政策

台灣師大執行的「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（KIT）今天公布「台灣兒童幸福感調查」結果，顯示兒童成長階段有快樂的父母，才有幸福孩子，親子的家庭氛圍、互動品質與社會支持長期交織著兒童幸福感，期望政府能從財務支持、心理支持、空間優化三大面向，全面升級育兒政策。

台灣兒童幸福感調查計畫主持人幼兒與家庭科學系教授張鑑如表示，透過長達十年的追蹤調查，KIT發現兒童幸福感並非單一因素造成，而是受到家庭環境與生活型態的長期累積影響，包括父母快樂或憂鬱的情緒溫度計、兒童的多元家庭生活經驗、親子互動與陪伴品質、家庭與同儕關係、電子產品使用時間較低、有規律運動習慣等都會影響兒童的幸福感。

張鑑如提出建議，希望政府從財務支持、心理支持、空間優化三大面向，全面升級育兒政策，政府將對家庭的經濟補貼轉向關係經營的鼓勵方式，落實家長對孩子優質的陪伴，同時正視育兒壓力引發的心理健康問題，對兒童、青少年及家長都能有專業的心理支持方案。