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未來1周3波鋒面挾雷雨大降溫 清明連假這天雨勢最猛烈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周受到3波鋒面影響，天氣變化相當快速，溫度方面有起伏、降雨也會有些變化。本報資料照片
未來1周受到3波鋒面影響，天氣變化相當快速，溫度方面有起伏、降雨也會有些變化。本報資料照片

未來1周受到3波鋒面影響，天氣變化相當快速，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，溫度方面有起伏、降雨也會有些變化。

今天鋒面逐漸接近，朱美霖表示，今天到明天鋒面逐漸通過，西南風影響之下，各地白天的天氣暖熱，到了傍晚之後，隨著鋒面更加靠近，天氣更加不穩定，明天就會受到一波東北季風影響。

目前鋒面結構在台灣上空並不是特別明顯，她說，今天傍晚隨著鋒面逐漸接近，天氣變得不穩定，白天台灣上空沒有明顯雲系覆蓋，各地在太陽加熱影響之下，氣溫有逐漸升高情形。

今明降雨趨勢，朱美霖表示，今天降雨白天主要在北部、宜蘭一帶，傍晚到晚間天氣轉趨不穩定，降雨機率會逐漸增加，不過白天還沒有下雨時，各地氣溫明顯上升，北台灣高溫可以來到24至28度左右，中南部更是可以達到31至33度上下，花東大約28至30度左右。西南風影響之下，南高屏近山區平地可能有顯著高溫出現，局部地區36度或以上，台東地區因西南風沉降影響，也可能有局部焚風發生機率，高溫可以來到36度以上。

朱美霖表示，今晚到明天清晨隨著鋒面逐漸接近，中部以北降雨機率都提高了，可能會有短暫陣雨或雷雨。隨著東北季風增強影響，各地明天清晨氣溫明顯下降，北部、宜蘭清晨低溫16、17度左右，其他各地19至20度上下，感受上有稍微轉涼的情形。

未來1周3波鋒面影響，她說，今明兩天是其中1波鋒面，周五至周六清明連假前期又有一波結構較佳的鋒面影響，會帶來顯著雨勢，第3道鋒面在下周一左右逐漸接近，天氣不穩定一些。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天到明天中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨情形，其他各地也有局部降雨狀況。周六前後有比較明顯雨勢，多加留意西半部、東北部有比較明顯的雨勢出現。下周一又有鋒面接近，屆時中部以北也會有比較廣泛的降雨。

朱美霖表示，周四東北季風稍微減弱之後，台灣附近還是有一些水氣，不過北台灣降雨有逐漸減緩趨勢，中南部還是有局部短暫陣雨情形。周五降雨逐漸減少，各地還是有降雨機率，周五晚起降雨機率有增高狀況。周六要多加留意廣泛降雨，尤其西半部、東北部也可能有對流性比較強的陣雨或雷雨出現，伴隨雷擊、強陣風的現象。

周日降雨逐漸減緩，但是朱美霖表示，中部以北、東半部還是有斷斷續續降雨狀況。下一波鋒面在下周一接近台灣附近，中部以北、東半部有局部降雨。

溫度趨勢，朱美霖表示，隨著鋒面通過，東北季風逐漸影響台灣，今天西南風比較明顯影響之下，各地白天氣溫偏暖偏熱，高溫可以來到28至30度左右。隨著明天東北季風增強，北台灣白天氣溫和今天相比明顯下降，白天氣溫20度左右、感受轉涼，周四清晨低溫也有下降趨勢。周六、周日各地清晨也有稍微轉涼情形。溫度明顯起伏，注意天氣變化。

朱美霖表示，清明連假前期的周五、周六今馬容易有霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

未來1周受到3波鋒面影響，天氣變化相當快速。降雨趨勢圖。圖／中央氣象署提供
未來1周受到3波鋒面影響，天氣變化相當快速。降雨趨勢圖。圖／中央氣象署提供

宜蘭 雷雨 東北季風

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