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每天刷牙還是口臭？醫師揭原因「不是牙齒」 很多人沒清到

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，想避免口臭困擾，除了刷牙外，清潔舌苔也很重要。示意圖／ingimage
專家提醒，想避免口臭困擾，除了刷牙外，清潔舌苔也很重要。示意圖／ingimage

每天刷牙、嚼口香糖，還是有人躲不過「口氣尷尬」。尤其早上起床或久沒說話時，嘴裡那股怪味，真的讓人難以開口。原以為勤刷牙就能擋住口臭，但專家提醒，真相可能藏在你忽略的「舌頭」上。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發文指出，舌頭表面不是光滑的，而是密布乳突的細毛地毯，很容易卡住細菌、食物殘渣和壞死細胞。這些物質會產生揮發性硫化物（VSCs），也就是惹人嫌的口臭來源，單靠牙刷刷牙，也很難清掉附著在舌面上的細菌膜。

不少民眾誤以為「用力刷就會乾淨」，結果刷到舌頭破皮、反覆清刮多次，不只沒改善口氣，還可能引起舌頭發炎，讓細菌更容易生長。黃醫師強調，刷舌苔講究方式和力道，太用力反而適得其反。

針對正確清潔方法，他建議：

1.使用舌苔刮板：比牙刷更能有效刮除舌面細菌膜。

2.輕柔手法：從舌根輕輕往前刮，力道像刮霧氣，不是刮油漆。

3.次數與頻率：每天一次，每次1～2次即可，早上最佳。

4.注意異常狀況：若舌頭出現疼痛、潰瘍、白斑或黑毛舌，應暫停清潔並就醫評估。

除了口腔清潔問題，口臭也可能是身體健康的警訊。本站曾報導，一名年輕科技業男子長期熬夜、作息不規律，出現明顯口臭，但牙科與耳鼻喉科檢查都找不到原因。經轉診腸胃科後，無痛胃鏡檢查發現男子胃部出現不規則潰瘍、幽門狹窄，並感染幽門螺旋桿菌，最終確診為胃腺癌。

醫師提醒，看似平常的口臭若長期存在，尤其伴隨體重減輕、腹脹或消化不良等症狀，就不能單純以為是口腔清潔問題，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機。

口臭 醫師

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