全台逾7萬名未成年照顧者 家總籲內政部取消「孝行獎」還孩子童年

台灣失能長者照顧壓力常落在家人身上，又以未成年照顧者更為沉重。行政院3月5日公布「強化青（少）年照顧者支持措施」，給予25歲以下年輕照顧者穩定就學就業支持。家庭照顧者關懷總會表示，尤其是18歲以下未成年照顧者缺乏自我表意能力，更需要給予支持。家總攜手台北市基督教勵友中心今公布「守護未成年照顧者陪跑計畫」減少孤立與焦慮，並呼籲取消「孝行獎」表揚，還給孩子自由童年。

立委林月琴、吳思瑤及家總秘書長陳景寧、台北市基督教勵友中心執行長吳易峰今於立法院召開「長照不心慌，我陪你長大」記者會，由家總及勵友中心宣布推動結合友伴大人、探索幣與線上支持團體的「守護未成年照顧者」陪跑計畫。

家總秘書長陳景寧說，全球近年關切年輕照顧者議題，尤其是18歲以下「未成年照顧者」缺乏為自己表意能力，其心理創傷又常影響一生的人格發展，非常需要「可靠的大人」，目前估計台灣約有7萬名未成年照顧者。家總自三年前兒童節開始倡議，教育部應推動需求調查、服務銜接、師生培力等三項訴求，打造友善照顧校園，讓孩子能安心說、說了有用的環境，並應守護未成年照顧者。

經家總多年倡議，行政院今3月5日公布「強化青（少）年照顧者支持措施」，由衛福部、教育部、勞動部跨部會整合資源，提供照顧、就學及就業等三面向支持措施。陳景寧說，肯定首次以國家高度關注25歲以下年輕照顧者的福祉及發展，公布衛福部、教育部、勞動部服務資源，但其中較缺乏「未成年照顧者」心理支持、友善社會的整合服務模型。

因此，家總攜手勵友中心，跨域與兒少團體合作「守護未成年照顧者陪跑計畫」，希望透過「友伴大人」關懷陪伴、「探索幣」資助孩子探索世界，及參與「線上同儕團體」與其他同為照顧者的孩子建立互助關係，減少孤立與焦慮，度過成長與照顧責任對撞的風暴期。青少年溝通是一門藝術，家總也特別尋求勵友中心協助，推動專業人員、「友伴大人」志工培訓，也希望能建立工作指引、發展服務資源。

同時，陳景寧指出，依「聯合報」願景工程調查，2017年至2022年，全國孝行獎得獎者共有161位受獎時未滿24歲；目前最小得獎者年僅7歲，且13歲再獲獎，得獎者從7歲起獨力照顧82歲的外曾祖母，至今已7年。

陳景寧強烈呼籲，內政部應停止辦理「全國孝行獎」，由於這群未成年照顧者因各種因素被迫提早長大，身邊無可求助的大人，不知道怎麼做好照顧安排，無處抒發的心理壓力和苦悶，面對青春期的茫然成長，可能錯失探索未來的寶貴時機等，他們的心事和需要完全被忽略，人格發展也因此受到影響，建議政府應效仿日本兒童家庭廳正致力發展「如何與孩子對話」及整合跨部門資源。

勵友中心執行長吳易峰說，兒童及青少年時期是人格發展關鍵時機，過去曾遇過一些孩子，因為家人生病需要照顧，選擇中斷學業，提早進入職場。未成年照顧者容易有「情緒壓抑、過度成熟、社交退縮、未來迷思」等情況，希望可以更早介入未成年照顧者的服務，未來將由家總負責長照替代資源、家庭照顧協議等協助，勵友可以聚焦在兒少心理需求，共同建立跨域合作的成功模式。

「年輕照顧者長期被忽視，在應該被照顧的年紀，卻先學會照顧別人。」 立委林月琴說，這不只是個別家庭的困境，更是制度尚未完善的結果，且未成年照顧者白天在學校上課，但中午可能要趕回家幫家人打針，晚上還要幫家人翻身，沒有辦法好好睡覺，「在缺席、晚到、早退的情況下，怎麼可能把課業照顧好」。

林月琴說，上任以來，積極透過座談會、質詢，終於成功爭取行政院提出強化青少年照顧者支持措施，認為這代表政府已開始正視這群孩子的需求。但其中，整合教育、社福、勞動跨部會合作的辨識機制、轉介流程、服務資源還在萌芽階段，「政策有了，但師長與孩子是否知道？如何運用？」是一大問題。

立委吳思瑤說，每個孩子都應擁有無憂的童年與青春，但未成年照顧者卻獨自扛起超齡的家庭責任，需要政府補上照顧制度的缺口，建立真正能接住青少年照顧者的支持網絡，然而現行政策對未成年照顧者在心理健康、陪伴關懷及人格發展提供的需求仍不足，在教育端的協助也不足，還需要建立更完善的機制與跨系統跨部會合作才能落實，未來將持續在立法院督促相關部會。

林月琴呼籲，社會各界共同支持「年輕照顧者陪伴計畫」，並強調「制度要到位，陪伴不能缺席」，要結合民間與政府力量，才能真正建立一張接住孩子的安全網。陳景寧說，青少年只要符合兩項條件，第一、正在照顧失能、失智、身心障礙家人，二、因長照責任感到壓力，就可以或填寫線上表單（連結：https://forms.gle/EaP22j7BJaePs4jKA），或洽詢家庭照顧者專線0800-507272，將由專人協助，親友師長也可以利用，共同守護未成年照顧者。