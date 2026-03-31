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台鐵七堵調車場列車出軌疑控速不當 運安會今派人調查決定是否立案
台鐵七堵調車場昨晚2列電聯車調車時發生相撞出軌事件，導致1名員工受傷就醫。據了解，台鐵初判斷此起事故為推進調車控速不當致衝撞出軌；國家運輸安全調查委員會今將派人至現場，調查後再決定是否達到立案標準。
台鐵說，昨晚9時20分，七堵站執行WB入庫線調車作業時發生擦撞，導致EMU920編組5、6、10車，以及EMU912第1車出軌事故，1名調車同仁也不慎跌倒受傷，經送往八堵礦工醫院，醫生診斷為肌肉拉傷，經初步診療後已出院返站。
台鐵表示，本起事故發生後，立即成立北區緊急應變分組進行後續處理，詳細原因刻正由台鐵運安處調查中。
據了解，針對此起事故，台鐵初判推進調車控速不當致衝撞出軌；初步調查，昨晚9時17分調車機（DHL114）自P14股聯掛EMU920編組後推進調車，經WB入庫線進段內W10股聯掛停留編組EMU912後，再繼續往北推進，再牽引該2組EMU900型轉貨場GA股停放，作為翌日1129A、1137A運用。
但昨晚9時20分推進至W10股欲聯掛停留編組EMU920時，以時速13公里的速度衝撞EMU912，致EMU920第10車（最前端）與EMU912第1車受衝撞，後EMU920第10車向山側脫離軌道出軌，造成EMU920第5、6、10車（3輛）出軌，以及EMU912第1車（1輛）出軌。
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