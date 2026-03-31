布袋澎湖藍色公路客輪復航 清明連假往返人數破萬掀旅遊熱潮

春夏交替東北季風減弱，嘉縣布袋港往返澎湖馬公「藍色公路」客輪重啟，宣告離島旅遊旺季揭開序幕。這條本島通往離島澎湖最短海上航線，每年冬季風浪過大，10月中旬停航直到隔年3月底恢復，今年3月27日復航，由「太吉之星3號」及「藍鵲客輪」擔綱首航，單日出港旅客達464人次，回程111人，為新年度航季暖身。

清明連假首波考驗。從4月2日至7日共6天，布袋往澎湖訂位人數已達6483人，回程也有6116人，出港6483人次，返港6116人次，合計1 萬2599人次，顯見國旅需求回溫。業者表示，船班與人力均已就緒，將全力迎接旅遊潮。台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，目前布袋澎湖馬公間共有4家航商、8艘客輪投入營運。去年整體航線旅客人數突破50 萬人次，顯示市場需求強勁。今年復航後氣候穩定、海象平順，帶動旅遊熱度迅速升溫。

為強化航行安全，航港局近期針對鋰電池使用風險加強宣導。3月初邀集航商與相關單位辦理講習，針對行動電源可能引發的起火、爆炸狀況進行應變訓練，並提醒旅客正確攜帶與使用鋰電池，同時落實登船身分查驗及禁止攜帶肉品等規範，提升整體航安層級。

資訊服務方面，港務公司推出「布馬藍色公路」專屬資訊平台，整合氣象署氣象資料與海上浮標觀測數據，提供即時航班與天候資訊，並採高頻更新機制，讓旅客透過手機即可掌握航線動態，大幅提升便利性。旅客可透過行動裝置存取網站https://blueway.twport.com.tw/bdport/，隨時掌握全方位即時航線資訊。

布袋港近年持續優化旅運環境，完成旅客服務中心改建、新建浮動碼頭及風雨走廊，並推動客貨分流管理。原貨運區轉型為客運專區後，未來將引進餐飲、購物及休閒設施，打造更完整的水岸觀光廊帶。相較高雄至馬公單程需4小時以上，布袋航線僅需80至90分鐘，大幅縮短航行時間，成為前往澎湖熱門選擇。隨著澎湖國際海上花火節即將登場，觀光熱潮可望再添柴火。

嘉縣布袋港往返澎湖馬公「藍色公路」客輪重啟，宣告離島旅遊旺季揭開序幕。圖／港務公司布袋管理處提供