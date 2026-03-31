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日本旅遊真退燒？ 林氏璧提數據駁：內行人都知此時不去待何時

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣前往日本人次一再刷新高，遊客示意圖。美聯社
台灣前往日本人次一再刷新高，遊客示意圖。美聯社

國人瘋日本旅遊，PTT八卦版有網友發文指「日本旅遊好像沒那麼特別了」，引起討論，媒體也報導「日本旅遊退燒？」現象，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，從數字看起來應該叫做發燒，內行人都知道抓準這一段黃金時間，尤其11月改成機場退稅影響未知， 日幣持續甜甜價， 不可抗力因素的影響持續中， 此時不去日本，更待何時？

PTT八卦版網友討論，除了網路發達，日本很多東西台灣也有賣，他曾在日本打工度假，感覺粉紅泡泡都被戳破，「這次旅遊沒有興奮感，感覺反而有種煩躁感」。其他網友也說，「我現在改走歐洲線」、「也不是說日本不好，但去太多次真的有點難受想哭」、「去日本愈來愈像在國內旅行」。

林氏璧表示，看到新聞標題寫日本旅遊退燒，「這是什麼平行時空呀？」2023年到2025年， 台灣前往日本人次依序是420萬、604萬、676萬。 今年1月才剛剛創下史上單1月份最高人數的69萬4500人，2月也有69萬3600人。「你去膩了不代表別人去膩了， 從數字看起來這應該叫做發燒，誰跟你退燒？」

林氏璧說，你沒有新鮮感了，覺得好像去日本沒有出國的感覺， 反正愈來愈多東西在台灣都買得到，「那就省下這個錢，我們幫你去就好了，日本超級危險的」。

網友討論，「我覺得是因為物價變高了，以前同樣的薪水去日本玩一趟還有餘裕，現在同樣的薪水光生活都不夠用了」、「我覺得有一定道理的，如果每次飛就只有短短幾天，多去了真的跟國旅無異，畢竟日子短能走的地方有局限性，密度高會減少距離感，繼而降低新鮮度。就是因為現在甜甜價增加前往誘因，維持旅客人數高位。好比我就是，會因而少考慮台灣旅行，多去日本，但內心熱度真的不如早幾年。若匯率有大變化，我可能會增加去台灣或大陸」、「其實看機場載客率就知道了，看看高雄那個載客率，幾乎都滿滿的」、「我都懷疑我是不是病了，剛回來就又開始找機票」、「我現在是去調劑生活，不再瘋狂採買」。

打工度假 日本 日本旅遊 林氏璧

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