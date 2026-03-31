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民團推「未成年照顧者陪跑計畫」 籲讓孩子回歸正常環境
兒童節前夕，立委林月琴、吳思瑤今天與中華民國家庭照顧者關懷總會、台北市基督教勵友中心等單位，在立法院舉行記者會，關注未成年照顧者的處境與需求。
行政院於3月5日公布青少年照顧者支持措施，首度將25歲以下族群納入政策範圍，提供就學與就業相關協助。民間團體肯定政策方向，但指出目前制度仍欠缺針對未成年照顧者的心理支持與跨部門整合服務。
勵友中心宣布推動「守護未成年照顧者」陪跑計畫，透過陪伴機制與線上支持團體，協助未成年照顧者建立情緒支持與同儕交流管道，減輕照顧與學業雙重壓力。家庭照顧者關懷總會則呼籲政府終止「孝行獎」制度，認為相關獎項可能在無形中強化兒少承擔家庭照顧責任的期待，建議應回歸兒童權益與正常成長環境，避免將照顧角色過早加諸未成年人。
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