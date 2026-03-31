民團推「未成年照顧者陪跑計畫」 籲讓孩子回歸正常環境

國人瘋日本旅遊，PTT八卦版有網友發文指「日本旅遊好像沒那麼特別了」，引起討論，媒體也報導「日本旅遊退燒？」現象，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，從數字看起來應該叫做發燒，內行人都知道抓準這一段黃金時間，尤其11月改成機場退稅影響未知， 日幣持續甜甜價， 不可抗力因素的影響持續中， 此時不去日本，更待何時？

2026-03-31 10:38