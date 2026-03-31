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倡議「共融」唐氏症基金會邀北港媽祖駐轎北車 逾1.6萬民眾體驗鑽轎底

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
無障礙鑽轎底體驗空間，將鑾轎架高至約1.5公尺，讓輪椅使用者也能順利參與。圖／唐氏症基金會提供
無障礙鑽轎底體驗空間，將鑾轎架高至約1.5公尺，讓輪椅使用者也能順利參與。圖／唐氏症基金會提供

為倡議社會與唐寶寶「共融」理念，唐氏症基金會與北港朝天宮合作，邀來媽祖駐轎台北車站大廳，將鑾轎架高1.5公尺，讓過去無法參與遶境鑽轎底活動的身障者，可坐在輪椅上鑽轎底，基金會統計，本次「321因為有你，我們一起」特展，截至3月29日止，吸引近2萬人次參展，共1萬6096人參與鑽轎底活動，讓共融成為具體行動。

一位唐寶寶家屬分享，孩子受疾病影響，肌肉張力低、髖關節與腳踝關節發展受限，較難完成蹲姿，難以在傳統遶境中參與鑽轎底活動，本次因鑾轎架高，陪伴孩子一起鑽轎底，感受媽祖祝福，也回顧一路上陪伴孩子成長過程，令其留下感動的眼淚。

唐氏症基金會指出，展覽期間除唐氏症與身障家庭參與，也有不少旅客在轉乘之際停留，總計觀展人次只少1萬9542人，無障礙鑽轎底體驗，除輪椅使用者可順利參與，因搭配安全動線及防護設計，不同年齡層民眾皆能體驗，統計展期間共有1萬6096人次參與鑽轎底，藉此展現「共融」不僅是理念，更是可被實踐的行動。 

唐氏症基金會董事長林正俠指出，展覽雖已落幕，基金會推動共融的行動不會就此止步，將持續透過專業服務、公共倡議與跨界合作，串聯更多社會資源，打造更友善包容的生活環境，盼每一位唐寶寶與身障者均能自在生活於社會之中，展覽獲逾40家企業公益單位站著，其中7-ELEVEN於1至3月推動「門市零錢捐」活動支持唐氏症基金會，並將小作所學員創作融入零錢箱設計。

林正俠說，盼本次展覽不僅是一場活動，而是一段持續擴散的共融旅程，邀請大眾持續關注並投入，共同讓「因為有你，我們一起」的力量，在每一個日常中延續與發酵。

媽祖 北港朝天宮 台北車站 唐氏症

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