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明德水庫蓄水量跌破三成 4月1日起「間歇性灌溉供水」供4、停4
水情持續吃緊，苗栗縣明德水庫蓄水量已跌破三成，農水署苗栗管理處表示，明德水庫灌區將自4月1日上午9點起實施「間歇性灌溉供水」，每供水4天停水4天。
農水署公告「自115年4月1日上午9時起供水4天，115年4月5日上午9時起停水4天，即每供水4天停水4天，實施間歇性灌溉，如遇降雨時則利用有效雨量順延之。」
苗栗管理處表示，明德水庫灌區蓄水量目前僅百分之二十七，實施「間歇性灌溉供水」灌區涵蓋頭屋、造橋、後龍三鄉鎮，供水期間各水門的啟閉由農田水利署苗栗管理處大潭工作站派員管理，農民不得擅自啟閉，違者依法辦理。
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