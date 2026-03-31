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台鐵勞動節疏運狂賣逾9.6萬張票 花東自強號還有位
4月30日至5月4日為勞動節連假，台鐵今凌晨0時起開放勞動連假疏運車票，截至今早9時止，總計完成5萬8038筆、9萬655張訂票，目前台北往花東的列車仍有座位，台鐵公司表示，逾期未取的車票，將於4月2日上午9時重新釋出。
台鐵公司於今日0時起，開放115年勞動節連續假期（4月30日至5月4日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，總計完成5萬8038筆、9萬655張訂票，訂票過程順利，部分車次、時段尚有餘位。
台鐵表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於4月2日上午9時重新釋出。
截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)台北往花蓮、台東方向
4月30日至5月1日自強號各時段尚有餘位。
(二)台東、花蓮往台北方向
5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。
二、西部幹線車票預訂概況：
(一)台北往高雄方向
4月30日至5月1日自強號各時段尚有餘位。
(二)高雄往台北方向
5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。
三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往台東方向
4月30日至5月1日，自強號各時段尚有餘位。
(二)台東往高雄方向
5月3日至5月4日，自強號各時段尚有餘位。
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