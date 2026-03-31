清明連假海運投入13條航線 開航1170航次

清明連假即將到來，航港局表示，6天的海運疏運期總計將投入13條航線、開航1170航次，可提供28.1萬座位數的運能。

今年清明節連續假期自4月3日至6日展開，交通部航港局規劃4月2日至7日啟動為期6天的海運疏運。

航港局指出，海運疏運期間將投入13條航線、開航1170航次，其中馬祖航線特別於4月5日提供雙開船班服務，新台馬輪及台馬之星同時提供馬祖往基隆船班，有需要的旅客可多加利用。

航港局表示，針對連假旅運需求，航港局規劃台灣本島與離島間共9條航線及金馬小三通4條航線，為利疏運順利，已於3月25日至27日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成51艘固定航線載客船舶及4處海運客運場站查察。

檢查重點包含載客船舶航行設備運作、登船實名制落實情形及行動電源自燃消防演練，同時針對場站設施、災害防救、無障礙設施及自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置進行檢核，相關缺失均要求業者於連假前完成改善，以確保旅客乘船安全及海運服務品質。

航港局表示，由於台金空運航班剩餘座位有限，搭乘小三通航線返台的旅客，建議預先訂妥接續機位再行搭船，同時提醒旅客勿攜帶肉製品入境，以維護自身權益。

航港局提到，4月1日起至4月7日止，每日下午2時於官網疏運專區公布當日及次日海運船班開停航情形。

航港局指出，往返高鐵嘉義站直達布袋商港的旅客除選擇搭乘嘉義客運7209（直達布袋商港車班於每年航季4月至9月底行駛）外，亦可至高鐵嘉義站2號出口搭乘共乘計程車，僅需40分鐘即可直達布袋商港，並依共乘人數提供費率優惠。