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吹哨者再踢爆協和電廠大量廢棄物未申報 環團：基隆市府應稽查究責

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今表示，已再度接獲台電吹哨者資料，踢爆該廠長期疏於管理，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。圖／守護外木山行動小組提供
守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今表示，已再度接獲台電吹哨者資料，踢爆該廠長期疏於管理，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物。圖／守護外木山行動小組提供

基隆市政府於今年3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今表示，已再度接獲台電吹哨者資料，踢爆4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求基隆市環保局應即刻補充稽查協和電廠內違反廢棄物清理法情形，並開罰究責。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，據台電內部吹哨者爆料，2026年3月23日基隆市政府環境保護局廢棄物管理科進廠稽查時，電廠內部人員故意帶著亂繞，避開許多嚴重汙染區域，意圖避重就輕，基隆市政府環保局應即刻補充稽查協和電廠內違反廢棄物清理法情形，並開罰究責。

王醒之說，吹哨者提供的照片令人怵目驚心，顯見台電並未真心解決土壤汙染問題，僅藉由草率版的土壤整治推動協和四接的開發進度，可以說是「草率後再打折」，不排除提告究責。

王醒之進一步表示，過去協和電廠就土壤汙染調查，偏重在已除役的1、2號機周圍，但運轉中的3、4號機同樣有堆放大量未申報廢棄物，不但集塵灰直接落地且同樣有積水情形，恐早已溶出重金屬長期滲入土地，也應進行土壤汙染調查，公布調查結果。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，基隆市政府前於2026年3月19日核定「協和電廠土壤汙染應變必要措施計畫」，然廠內大量未申報廢棄物堆置及集塵灰直接落地且有積水情形，應撤銷該急就章的計畫，重新檢討全廠土壤汙染調查及整治計畫。

王醒之 環境保護 吹哨

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