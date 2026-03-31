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高鐵勞動節疏運加開61班次列車 周四凌晨0時開放購票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵宣布，自4月30日至5月4日規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開61班次列車。聯合報系資料照
台灣高鐵宣布，自4月30日至5月4日規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開61班次列車。聯合報系資料照

因應2026年勞動節連續假期旅運需求，台灣高鐵宣布，自4月30日至5月4日規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開61班次列車，總計提供893班次的旅運服務，4月2日本周四凌晨0時起開放購票，另也針對台中以北區間自由座需求較高時段，配置9節自由座車廂。

高鐵今宣布，因應勞動節連假疏運，自4月30日（周四）至5月4日（周一）規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開61班次列車（南下27班，北上34班），總計提供893班次的旅運服務。

旅客可自4月2日本周四凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

勞動節疏運期間，高鐵特別針對台中以北區間自由座需求較高時段，包含4月30日（周四）16至20時、5月3日（周日）16至21時、5月4日（周一）17至19時的南下方向；與5月3日（周日）13至22時的北上方向，行駛於南港-台中、沿途停靠各站的區間列車，均配置9節自由座車廂。

另外，高鐵呼籲旅客，行動電源如有變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用；敬請使用BSMI或NCC認證合格的行動電源，乘車時務必隨身攜帶保管，請勿將行動電源置於皮包或行李內充電，充電時應放在視線範圍處，以防一旦發生異常狀況，及時處理；旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

台灣高鐵公司於勞動節疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解台灣高鐵各項優惠。

連續假期 高鐵 班次

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