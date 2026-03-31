「一類尿毒素」洗腎也難清乾淨！ 醫：超傷心臟、血管

血液透析治療就是俗稱的「洗腎、洗血」，但是尿毒素有上千種，還是有些無法透過洗腎清除，導致尿毒素堆積體內。腎臟科醫師洪永祥指出，當腎臟功能衰退時，如果沒有徹底清除尿毒素，全身就像浸泡在毒素中，對血管的殺傷力大，容易引起血管硬化。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，洗腎要洗得乾淨，首要就是能夠足量透析，不過洗腎無法有效清除親蛋白腎（尿）毒素，患者持續堆積久了，會造成全身發炎反應，除了腎臟持續惡化，還會增加心血管風險與死亡率。

洪永祥指出，蛋白結合型毒素（例如吲哚硫酸鹽、對硫甲酚），就算規律血液透析，仍然會在體內累積，嚴重傷害心臟與血管。當每天吃進去的蛋白質經過分解後，會產生色胺酸（tryptophan）及酪胺酸（tyrosine），分別會由腸道壞菌作用代謝成為吲哚（indole）及對甲酚（p-cresol）。

洪永祥強調，吲哚及對甲酚經腸道細胞吸收後會進入血液循環到肝臟細胞，被代謝轉化為具有細胞毒性的游離型「吲哚硫酸鹽」及「對硫甲酚」。正常情況下可被腎臟有效排除，但洗腎者喪失了腎臟排毒功能，無法排除仍會累積在體內，再經由血液循環到全身器官，對心臟的平滑肌細胞及血管內皮細胞造成毒性。

小分子的尿毒素如尿素氮肌酸酐，每次洗腎可以清除掉約8成，但這類蛋白質結合型人工腎臟清除率非常差通常低於2成，長期洗腎的腎友就會造成嚴重的心臟與血管問題。該怎麼解決？排毒的關鍵就在「腸道透析」，沒有腎臟的排毒保護，洗腎腎友務必在腸道降低這類毒素的前驅物吲哚與對甲酚。

洪永祥說，人體的腸道是最大的微生物庫，當腎功能衰竭時，腸道內的壞菌會增加，並分解食物中的蛋白質產生毒素。要避免吲哚硫酸鹽、對硫甲酚的生成進入血液跑到所有器官，應該顧好腸道環境、改善微菌叢生態，另外，多吃富含膳食纖維的蔬食，搭配低蛋白攝取，降低親蛋白腎（尿）毒素產生。。

首先是補充低磷鉀「腎性益生菌」，幫助減少壞菌產毒。特定的護腎菌株能利用腸道內的尿素、氨等廢物作為養分，減少產生毒素的壞菌數量，從源頭減少毒素生成。日常多吃蔬菜、黑木耳、洋蔥等，足夠的纖維質可以加速排泄，縮短糞便在腸道停留的時間，讓毒素隨糞便排出，減少被重新吸收的機會。