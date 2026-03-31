鋒面「結構斷裂」今對台影響曝 明天嘉義以北到大台北雷雨狂轟

鋒面系統正在逐漸靠近台灣北部海面，但是天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，靠近北台灣陸地過程結構有斷裂的趨勢。鋒面東段發展較好的部分，未來將隨著日本附近溫帶氣旋加深發展帶動而快速東移，對台灣並無明顯影響。鋒面西段部分，則是將會在今天逐漸南壓來到廣東、福建，並且延伸到台灣海峽北部一帶，對台灣的天氣將有些影響。

由於台灣附近正好位於鋒面結構斷開的部分，吳聖宇說，因此預期今天雖然鋒面接近，但是鋒面本身對台灣天氣的影響還不大，只是造成大氣狀態變得有些不穩定。加上鋒面斷開後，有些較弱的東北風來到北台灣，因此預報看起來在迎風面的大台北、宜蘭到花蓮一帶今天還是會逐漸有局部短暫陣雨出現機會。

吳聖宇表示，尤其是下半天到晚間，中北部山區因為白天熱力作用，午後山區有雲層發展，也可能出現局部短暫陣雨。其他地方多雲到晴的天氣型態。溫度方面，除了北部、東北部白天高溫稍降到26至28度外，花東地區高溫仍有28至30度，中南部高溫更可以來到31至33度，依然是較為悶熱的情況。

他說，比較值得注意的是，今晚到明天清晨，隨著中高層短波槽東移，位於廣東、福建一帶的滯留鋒面將重整發展，並且隨著短波槽而東移往台灣靠近。明天清晨到上半天，鋒面快速通過台灣上空後繼續東移，下午到傍晚逐漸離開，後續則有東北季風南下增強的情況。東北季風還將持續影響到周四白天，要等到周四晚間才會減弱下來。

受到鋒面重整以及快速通過影響，吳聖宇表示，明天清晨到下午，在嘉義以北到大台北一帶將有短暫陣雨或雷雨，局部地區可能有短時較大雨勢發生機會，南部及東半部地區也有局部短暫陣雨機會，雨勢相對較小或不明顯。

明天傍晚過後到晚間則是鋒面離開、東北季風影響，吳聖宇表示，中北部地區降雨可望明顯停止下來，只剩下東半部到恆春半島一帶還有些短暫陣雨機會。

他說，整體來看，明天的鋒面移動快速，降雨時間不長，預期累積雨量不會太大。但是鋒面在通過期間，要留意局部短時較大雨勢或雷雨出現的情況。鋒面降雨增多加上東北季風南下，北部、東北部白天高溫21至24度，中部以及花東地區高溫仍有25至29度，南部受影響最小，還是有30至32度的高溫機會。

周四白天期間受到東北季風影響，水氣不多，吳聖宇說，預期只有花東、恆春半島有局部零星降雨的機會，中南部山區午後因為熱力作用雲層發展，也可能有局部短暫陣雨。

吳聖宇表示，要等到晚間東北季風減弱，加上新一波鋒面在大陸華南內陸重新建立，台灣附近風向很快的轉變為東南到偏南風，才又會有些水氣開始從南邊靠近過來，南台灣雲量增多，可能有些零星的地形降雨機會，西半部到外島一帶則是有出現局部霧的可能性。

東北季風持續影響，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫略有回升，但不多，預報仍只有24至26度，花東地區的高溫也是在24至27度左右，中部高溫28至30度，南部持續會有30度以上的高溫機會。

周五開始清明節連續假期，他說，周五新一波鋒面持續在大陸華南一帶醞釀，受到下一個中高層短波槽東移影響，鋒面上將逐漸有低壓波動發展，台灣附近的偏南到西南風明顯增強，同時帶來暖濕空氣經過，雖然鋒面還沒有到，但是大氣狀態會有些不穩定，各地雲量較多，並且有局部短暫陣雨出現的機會。降雨的位置比較隨機性，到了午後因為熱力作用，各地山區也會有雲層發展帶來短暫陣雨。南風暖濕空氣影響，各地溫度較悶熱，北部、東半部白天高溫26至29度，中南部高溫則是有30至32度或以上。

吳聖宇表示，低壓波動逐漸往日本一帶發展加深後，將會帶動鋒面在周六快速通過台灣，這一次的鋒面預報結構比較完整，配合中高層短波槽的動力條件，預估降雨的狀況會比較明顯，西半部有短暫陣雨或雷雨，並且有局部短時較大雨勢出現機會，東半部也會有短暫陣雨，整個降雨的時間會比較長，有可能從清晨開始會延續到周六晚間之後才會逐漸趨緩。

「預期周六將是整個清明連假過程當中降雨最多的一天」，吳聖宇表示，安排活動要特別注意，提早做好防範較大雨勢的準備。

各地降雨增多，吳聖宇表示，溫度也會稍降，北部、東北部高溫降到22至24度，中部及花蓮高溫降到25至27度，南部及台東則仍有28至30度高溫，台東一帶要留意是否有鋒前西南風過山沉降帶來的局部高溫。

周日又會是鋒面通過後，微弱東北季風南下影響的一天，吳聖宇表示，整體水氣較少，雖然預報上來看各地雲量仍偏多，中彰投以北、東半部一帶有些局部短暫陣雨機會，但是雨量應該不多，天氣還是有些不穩定雲林以南地區則是以多雲的天氣為主，降雨機會相對較低。北部、東北部白天高溫22至24度，花東地區高溫24至26度，中部高溫26至28度，南部高溫仍有28至30度。

吳聖宇表示，下周一、下周二則是新一波鋒面又在廣東、福建到台灣北部海面重整建立的過程，目前預報模式對於鋒面建立的位置仍有較大的變動性，如果位置較偏南，鋒面建立過程的雲雨帶對台灣的影響就比較大，相對的如果位置偏北，可能就只有北台灣比較有機會受到影響，變化還很大，需要再觀察。

他說，下周三之後南方太平洋高壓增強，暖空氣趨於明顯，鋒面活動的位置也將往北調整遠離台灣，應該又會有一段天氣較好、溫度較偏高的時期。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。