30歲男到日本滑雪摔斷腿 意外發現6公分「神祕腫瘤」返台治療

30歲李姓男子去年底到日本滑雪，在滑雪纜車下車時不慎摔倒，大腿變形檢查發現大腿骨中段骨折竟合併近端6公分骨腫瘤。腫瘤性質不明且日本當地醫院無骨腫瘤治療團隊，只能先打上外固定鋼架並建議轉院處理，他搭機回台灣到光田綜合醫院，讓骨科部楊鎮源部長接手後續治療。

楊鎮源部長指出，此案困難點在於，患者面臨嚴重骨折與性質不明的骨腫瘤，治療策略必須兼顧「確認骨腫瘤的良惡性」「徹底清除骨腫瘤」與「骨折復位固定」。為確保手術安全，他在術前會診放射科與病理科後制定計畫，並在手術一開始便針對骨腫瘤組織進行冰凍切片化驗。

初步化驗結果證實腫瘤為良性，楊鎮源隨即將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位，透過跨科整合，一次性解決原本複雜的雙重難題。一周後正式的病理報告證實是良性的纖維發育不全（Fibrous dysplasia），患者與家屬也終於可以放下心中的擔憂。

術後的復健銜接也是康復關鍵。光田運動醫學中心在李男術後急性期立即介入，由醫師與治療師評估狀況後量身規劃復健療程。運動醫學中心物理治療師林子茹說明，李男在日本臥床近10天，骨折的右腳長時間處於打直狀態，復健的首要目標是先恢復全身的血液循環及回復膝關節彎曲的角度，並持續加強周邊肌力訓練，第二階段則教導如何正確使用輔具維持日常生活品質。在李先生積極配合復健療程下，術後一個半月，已能使用輔具正常行走。