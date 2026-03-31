快訊

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲！震撼畫面曝光 連川普也轉發

聽到頭骨碎裂聲！巨業客運撞死東海女大生還2度輾壓 司機判4年6月

王月開顱後音訊全無4個月！狄志為突收訊息：她慢慢回來了

聽新聞
0:00 / 0:00

身體給警訊！40歲前有脂肪肝不在意 醫：10年後恐腫瘤科見

聯合新聞網／ 綜合報導
脂肪肝盛行率持續攀升。示意圖／ingimage
脂肪肝盛行率持續攀升。示意圖／ingimage

近年來，脂肪肝盛行率持續攀升，已成為現代人健檢中最常見的異常之一。不少民眾看到報告時往往不以為意，認為沒有不適症狀就無須擔心。醫界提醒，若在40歲前就出現脂肪肝卻未加以重視，10年後可能得至腫瘤科報到，值得提高警覺。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日在社群平台分享大型研究報告指出，若在40歲前出現脂肪肝，未來罹癌風險明顯上升，整體約增加20%至50%，其中肝癌風險甚至可能翻倍，胰臟癌、大腸癌、胃癌及肺癌等也有不同程度增加。

臨床觀察發現，脂肪肝並非單一器官問題，而是全身代謝失衡的表現，包括胰島素阻抗上升、慢性發炎反應與內分泌調控異常等，且多在無明顯症狀下悄然進展。黃醫師指出，40歲前後是重要分水嶺：40歲以下雖屬低發族群，但風險增加速度明顯；40至49歲則進入加速階段，部分癌症更呈現年輕化趨勢。

值得注意的是，脂肪肝並非不可逆轉。研究顯示，只要在早期透過體重控制與生活型態調整，多數患者有機會改善甚至恢復正常。醫師提醒，與其焦慮，不如及早從日常生活著手，為健康打下基礎。

改善脂肪肝建議如下：

．控制體重：減重5%可改善脂肪肝，達7%至10%有助降低發炎反應

．飲食調整：減少糖分、加工食品及酒精攝取

．增加蔬菜攝取：每日約300至500克

．規律運動：每週至少150分鐘中等強度活動

．避免久坐：提升日常活動量，減少代謝負擔

醫師強調，脂肪肝的意義不只在肝臟本身，更反映整體代謝狀態。把握可逆轉的階段進行調整，有助降低未來慢性病與癌症風險。

脂肪肝 加工食品 醫師 癌症

延伸閱讀

脂肪肝年輕化兇手是它！ 醫師曝「護肝3神飲」：牛奶、豆漿別當水喝

微糖不等於健康！醫師點名3種「偽健康飲料」：恐助長脂肪肝

瘦的人也會有脂肪肝！泡芙人、鮪魚肚注意 這樣吃「護心肝」｜元氣網

非B、C肝族群也要小心 陽明交大發現肝癌高風險基因

相關新聞

台鐵七堵調車場列車出軌疑控速不當 運安會今派人調查決定是否立案

台鐵七堵調車場昨晚2列電聯車調車時發生相撞出軌事件，導致1名員工受傷就醫。據了解，台鐵初判斷此起事故為推進調車控速不當致衝撞出軌；國家運輸安全調查委員會今將派人至現場，調查後再決定是否達到立案標準。

影／七堵調車場電聯車出軌 初判原因：推進調車控速不當釀衝撞

台鐵基隆七堵調車場又出事，七堵調車場30日晚間傳出2列電聯車進行調車時，因不明原因出軌，還導致1名員工受傷就醫。台鐵表示詳細原因正由運安處調查中，不影響正線行車據指出。據指出，初判原因出來，是推進調車控速不當致衝撞出軌。

今熱如夏35度高溫 吳德榮：明雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

身體給警訊！40歲前有脂肪肝不在意 醫：10年後恐腫瘤科見

近年來，脂肪肝盛行率持續攀升，已成為現代人健檢中最常見的異常之一。不少民眾看到報告時往往不以為意，認為沒有不適症狀就無須擔心。醫界提醒，若在40歲前就出現脂肪肝卻未加以重視，10年後可能得至腫瘤科報到，值得提高警覺。

日本旅遊真退燒？ 林氏璧提數據駁：內行人都知此時不去待何時

國人瘋日本旅遊，PTT八卦版有網友發文指「日本旅遊好像沒那麼特別了」，引起討論，媒體也報導「日本旅遊退燒？」現象，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，從數字看起來應該叫做發燒，內行人都知道抓準這一段黃金時間，尤其11月改成機場退稅影響未知， 日幣持續甜甜價， 不可抗力因素的影響持續中， 此時不去日本，更待何時？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。