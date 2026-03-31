身體給警訊！40歲前有脂肪肝不在意 醫：10年後恐腫瘤科見

近年來，脂肪肝盛行率持續攀升，已成為現代人健檢中最常見的異常之一。不少民眾看到報告時往往不以為意，認為沒有不適症狀就無須擔心。醫界提醒，若在40歲前就出現脂肪肝卻未加以重視，10年後可能得至腫瘤科報到，值得提高警覺。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒近日在社群平台分享大型研究報告指出，若在40歲前出現脂肪肝，未來罹癌風險明顯上升，整體約增加20%至50%，其中肝癌風險甚至可能翻倍，胰臟癌、大腸癌、胃癌及肺癌等也有不同程度增加。

臨床觀察發現，脂肪肝並非單一器官問題，而是全身代謝失衡的表現，包括胰島素阻抗上升、慢性發炎反應與內分泌調控異常等，且多在無明顯症狀下悄然進展。黃醫師指出，40歲前後是重要分水嶺：40歲以下雖屬低發族群，但風險增加速度明顯；40至49歲則進入加速階段，部分癌症更呈現年輕化趨勢。

值得注意的是，脂肪肝並非不可逆轉。研究顯示，只要在早期透過體重控制與生活型態調整，多數患者有機會改善甚至恢復正常。醫師提醒，與其焦慮，不如及早從日常生活著手，為健康打下基礎。

改善脂肪肝建議如下：

．控制體重：減重5%可改善脂肪肝，達7%至10%有助降低發炎反應

．飲食調整：減少糖分、加工食品及酒精攝取

．增加蔬菜攝取：每日約300至500克

．規律運動：每週至少150分鐘中等強度活動

．避免久坐：提升日常活動量，減少代謝負擔

醫師強調，脂肪肝的意義不只在肝臟本身，更反映整體代謝狀態。把握可逆轉的階段進行調整，有助降低未來慢性病與癌症風險。