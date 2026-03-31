水情吃緊！竹市備妥10口抗旱井、200座水塔 日供65萬公升應急

因應水情吃緊，新竹市政府召開「旱災災害緊急應變小組整備會議」，市府已整備抗旱水井10處、抗旱水塔約200座及水車12輛，可支援自來水公司每日約65萬公升載水量，提升緊急供水能力。

新竹市長高虹安指出，竹市為高科技產業重鎮，用水需求高度集中，水資源管理更顯關鍵。市府已啟動多項節水與應變措施，包括停止市府轄管噴水池用水，暫停非必要之澆灌、外牆沖洗、街道清洗及水溝清理等作業；同時，提供客雅水資源回收中心每日約2.7萬噸放流水，供民眾作為非人體接觸用途，以有效降低自來水使用量。

高虹安表示，她已責成各局處透過公開活動及電子看板加強節水宣導，鼓勵百貨商場及高用水產業自主節水，同時提醒社福機構及弱勢族群預為儲水因應。後續將依據水情燈號機制滾動檢討，適時啟動各項應變措施。

新竹市工務處長陳明錚表示，經濟部水利署已透過桃園－新竹備援管線及苗栗永和山水庫支援等「珍珠串計畫」跨區調度，並配合水庫總量管制、自來水減壓供水、強化農業灌溉管理及人工增雨等多元措施，提前因應水情挑戰。感謝中央及相關單位全力支援，並即時與地方溝通水情資訊，協助產業提早因應，未來也將持續配合中央供水調度策略，擴大節水行動。

市府強調，面對氣候變遷帶來的極端氣候挑戰，水資源管理須以跨域整合及前瞻部署為核心。未來將持續深化中央與地方合作，並結合產業與市民力量落實節水措施，確保民生與產業用水穩定，朝向永續韌性城市邁進。