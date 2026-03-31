快訊

國民黨台中市長初選結果揭曉 江啟臣打敗楊瓊瓔出線

資深港星驚傳病逝！昔當史特龍保鑣成傳奇 兒悲痛證實：沒見最後一面

陸多位軍工院士在美伊開戰後落馬 原因比貪腐更嚴重？

聽新聞
0:00 / 0:00

水情吃緊！竹市備妥10口抗旱井、200座水塔 日供65萬公升應急

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
因應水情吃緊，新竹市政府召開「旱災災害緊急應變小組整備會議」，市府已整備抗旱水井10處、抗旱水塔約200座及水車12輛，可支援自來水公司每日約65萬公升載水量。圖／新竹市政府提供
因應水情吃緊，新竹市政府召開「旱災災害緊急應變小組整備會議」，市府已整備抗旱水井10處、抗旱水塔約200座及水車12輛，可支援自來水公司每日約65萬公升載水量。圖／新竹市政府提供

因應水情吃緊，新竹市政府召開「旱災災害緊急應變小組整備會議」，市府已整備抗旱水井10處、抗旱水塔約200座及水車12輛，可支援自來水公司每日約65萬公升載水量，提升緊急供水能力。

新竹市長高虹安指出，竹市為高科技產業重鎮，用水需求高度集中，水資源管理更顯關鍵。市府已啟動多項節水與應變措施，包括停止市府轄管噴水池用水，暫停非必要之澆灌、外牆沖洗、街道清洗及水溝清理等作業；同時，提供客雅水資源回收中心每日約2.7萬噸放流水，供民眾作為非人體接觸用途，以有效降低自來水使用量。

高虹安表示，她已責成各局處透過公開活動及電子看板加強節水宣導，鼓勵百貨商場及高用水產業自主節水，同時提醒社福機構及弱勢族群預為儲水因應。後續將依據水情燈號機制滾動檢討，適時啟動各項應變措施。

新竹市工務處長陳明錚表示，經濟部水利署已透過桃園－新竹備援管線及苗栗永和山水庫支援等「珍珠串計畫」跨區調度，並配合水庫總量管制、自來水減壓供水、強化農業灌溉管理及人工增雨等多元措施，提前因應水情挑戰。感謝中央及相關單位全力支援，並即時與地方溝通水情資訊，協助產業提早因應，未來也將持續配合中央供水調度策略，擴大節水行動。

市府強調，面對氣候變遷帶來的極端氣候挑戰，水資源管理須以跨域整合及前瞻部署為核心。未來將持續深化中央與地方合作，並結合產業與市民力量落實節水措施，確保民生與產業用水穩定，朝向永續韌性城市邁進。

高虹安 新竹

延伸閱讀

水情吃緊 桃園春耕拉警報

稻作拉警報？石門水庫蓄水量跌破6成 民代籲建抗旱機制

新竹頭前溪關水門 農民明北上農業部抗議

冬雨太少！嘉義水情告急 跨區調度支援

相關新聞

今熱如夏35度高溫 吳德榮：明雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

掃墓防災 7縣市林火警告升至最危險

高市美濃區第四公墓前天中午傳出火警，火勢迅速蔓延至月光山，吞噬掉逾兩公頃山頭，這已是美濃近半個月來第二次山林大火。農業部林火風險評估系統最新資料指出，今天彰化、南投、嘉義、雲林、台南、高雄及屏東等七縣市，淺山地區已達警告最危險的等級，清明掃墓要多留意。

鋒面前緣水氣殺到 北東今雷雨突襲 明劇烈變天有感降溫

鋒面接近，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天受到鋒面前緣水氣影響，北部、東北部雲量稍多，局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雨。氣溫方面，溫暖舒適，中南部感受較熱，多留意水分補充。

搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

少子化衝擊 產科面臨三重壓力、坐月子中心倒一堆

少子化浪潮持續侵蝕台灣人口結構，也逐步損壞醫療體系根基。多位婦產科醫師指出，產科面臨「量縮、成本升、人才流失」三重壓力，不僅基層診所接連歇業，連坐月子中心也湧現倒閉與轉型潮，整體產業進入寒冬。

戰火波及！白米塑膠包材價格翻倍又缺貨 米價恐調漲

中東戰事造成石化相關產業原物料上漲、缺貨，帶動物價上揚。其中白米等塑膠包材行情倍增還缺貨，恐影響白米銷售、米價調漲，免洗餐具也傳有人囤貨。部分建材價格則是連番調漲、叫不到貨，營造建業者只能暫緩推案，瀝青業者也因成本大增及貨源不足，呼籲中央協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。