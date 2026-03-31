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2026台東國際熱氣球主角揭曉 「吉伊卡哇」暑假號召小夥伴現身

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供

台東縣政府今天公布「2026國際熱氣球嘉年華」最大亮點，今夏將邀請日本超人氣IP「吉伊卡哇」現身台東，小八貓與兔兔也不缺席，預計7月4日開幕，另有劇場版「人魚島的秘密」7月底將在全台上映，歡迎影迷與球迷親臨台東參與夏日同樂會。

國際熱氣球嘉年華今年邁入第16年，預計7月4日至8月20日舉行，向來備受球迷期待的熱氣球光雕音樂會也會安排多場展演，詳細日期及地點預計4月11日記者會公布。

縣政府指出，記者會將邀請「劇場版吉伊卡哇-人魚島的秘密」的角色來台，吉伊卡哇、小八貓與兔兔將與影迷近距離互動。今夏熱氣球結合無人機展演在熱氣球光雕音樂會中演出，現場將贈送限量贈品，展現吉伊卡哇和小夥伴們樂玩台東的主題氛圍。

縣長饒慶鈴指出，台灣國際熱氣球嘉年華已成最具代表性的國際級觀光品牌之一，今年縣府與可愛的吉伊卡哇合作，讓角色化身熱氣球躍上天際，更結合「2026台東博覽會」，以整座城市為舞台，打造前所未有的城市盛會。

台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，從7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，從7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供

台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供
台東熱氣球嘉年華今年邀請日本人氣IP吉伊卡哇當主角，7月4日舉辦至8月20日。圖／台東縣府提供

記者會 熱氣球嘉年華 音樂會

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