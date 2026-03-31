中部搭機更方便 台中飛日韓新航線 星宇、真航、虎航三家齊發

中部人搭機出國更方便，台中市政府觀光旅遊局表示，昨天和今天迎來航運喜訊，包含星宇航空「台中-東京」與「台中-熊本」2條航線首航、真航空「台中-釜山」航線正式啟航，台灣虎航同步加入營運「台中-沖繩」航線的行列，3家航空公司齊發。

台中市副市長鄭照新昨天出席星宇航空「台中-東京、熊本」首航剪綵儀式，他表示，特別感謝星宇航空肯定及深耕台中旅遊市場，以台中作為主場，促成新航線開航，除了星宇航空的努力外，市府也做好配套方案，預計5月率領台中的地接社到東京參加國際推廣，向東京的好朋友推廣台中的美好，也感謝交通部與市府合作，開通台灣好行555機場快捷線，30分鐘內，就能從台中國際機場到達水湳特區、綠美圖及捷運站等，我們已經準備好迎接更多的觀光客。

台中市觀旅局長陳美秀表示，昨天在台中國際機場舉辦真航空釜山航線首航迎賓活動，迎接來自韓國釜山超過125位旅客蒞臨，現場準備韓國旅客喜愛的珍珠奶茶沖泡包作為伴手禮，期盼透過首航契機，深化台中與釜山之觀光交流，打造良好旅遊口碑，透過未來真航空釜山航線每周5班次往返。

觀旅局指出，疫後旅遊市場逐步復甦，各航空公司積極布局中部市場，星宇航空及真航空帶來好消息，台灣虎航昨天起正式開航沖繩航線，沖繩長年深受台灣旅客喜愛，且航程僅需不到2小時。

星宇航空台中飛東京首航，昨天飛抵台中國際機場。圖／星宇航空提供