數十萬香燈腳陪白沙屯媽祖將起駕 大甲警公布交通疏導措施

2026白沙屯媽祖北港進香自4月12日在苗栗起駕後，將進入台中市大甲區，今年度參與進香報名人數早已突破30萬人，大甲警分局為維護進香秩序，部署警力沿路疏導交通，呼籲用路民眾儘量使用替代道路，避免在大甲地區受塞車之苦。

大甲警分局長蔡期望表示，白沙屯媽祖進香的特色，在於沒有固定路線，進入大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為主要行進路線，為維護行人安全、確保車流順暢，交通疏導措施雖未實施嚴格交通管制措施，警方仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，並於沿線各路口機動調度實施交通疏導。

白沙屯媽祖進入大甲區時可能是上下班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，維護道路交通安全與順暢，用路人除應遵守警方指揮外，警方請民眾使用「白沙屯GPS」APP，即時掌握媽祖鑾轎位置，在媽祖鑾轎進入大甲市區時，若進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，以免於塞車之苦。

大甲分局呼籲，起駕及回鑾時將有大量香燈腳緊緊追隨媽祖鑾轎，用路人駕駛汽機車行經路口時應發揮耐心停讓行人，警方也將針對未停讓行人、騎乘機車未戴安全帽及改裝車等違規態樣嚴加取締，以維護優質交通秩序。