2026十大爆紅韓綜！黑白大廚2、天機試煉場、地娛室誰奪冠？

吃飯、睡前都要看！

休閒時，你是打開Netflix觀看《黑白大廚2》的熱血對決，還是在Disney+上被《天機試煉場》的算命神準嚇到起雞皮疙瘩？2025年至2026年的韓綜戰場堪稱「神仙打架」，不僅現象級IP強勢回歸，更引爆了許多讓網友瘋狂轉發的話題！

當《單身即地獄5》成員們的大尺度直球讓全網看傻眼，轉頭卻又被《地娛室》的「前男友吐司」笑到斷氣；當觀眾們還在為崔康祿那碗芝麻豆腐湯掉淚，另一邊《BOYS II PLANET》的台灣囡仔已經在國際舞台發光發熱。究竟哪部綜藝在台灣討論度最高？是打破階級枷鎖的廚藝大戰，還是遊走19禁邊緣的戀愛修羅場呢？

《網路溫度計DailyView》統計2025年3月至2026年3月期間播出的韓國綜藝，並透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/03/24～2026/03/23）的網路討論聲量，為您整理出這份「十大人氣韓國綜藝」！快來看看你心目中的「人生綜藝」有沒有上榜？哪一個名場面最讓你印象深刻？

No.10 《請回答1988》10週年特輯

YT／十五夜頻道

2015年開播的經典神劇《請回答1988》，在無數劇迷心中是「人生必看韓劇」。為了慶祝開播滿十週年，tvN特別聯手羅䁐錫PD的《出差十五夜》團隊，打造了這部誠意滿滿的3集特別綜藝，讓演員們以2天1夜集體旅行的方式，帶領觀眾重回那段純真又溫暖的歲月。

這次特輯不僅集結了「雙門洞五人幫」，連靈魂人物成東鎰、羅美蘭等父母輩成員也悉數到齊。最令粉絲驚喜的，莫過於當年可愛的小妹「珍珠」已成長為清秀國中生，讓劇中的媽媽與哥哥當場淚崩。此外，演員們更親自復刻當年的經典造型重拍2025年版海報，甚至重新錄製由朴寶劍及全體主演合唱的紀念OST。雖然柳俊烈因行程衝突僅參與部分錄製，但他與惠利在分手後的首度同台互動，也成為全網關注焦點。

No.9 《體能之巔：亞洲大挑戰》

YT／Netflix Taiwan

Netflix招牌生存實境秀《體能之巔》在2025年迎來全新升級，將賽制由個人戰擴大為「國家對抗賽」，集結韓國、日本、泰國、蒙古、菲律賓、土耳其、印尼及澳洲共8國、48位頂尖強者，在以「景福宮」為靈感的巨型競技場中，爭奪高達10億韓元的冠軍獎金。本季陣容星光熠熠，地主韓國隊由金東炫領軍，菲律賓隊則請出拳擊傳奇曼尼·帕奎奧（Manny Pacquiao）擔任隊長。賽程中更融入各國傳統武術元素，如蒙古摔跤與土耳其塗油摔跤，將體能競技提升至民族榮譽的層次。

節目自2025年10月底上線後，討論熱度居高不下，特別是各隊的表現引發網友熱議。不少觀眾被蒙古隊的強悍與特色圈粉，紛紛留言評論：「蒙古攻城很好看，攻完不知道怎麼守城拉門很蒙古」、「被蒙古隊圈粉+1，成員都好有特色」；而韓國隊的阿莫帝更憑藉魅力收割大批粉絲：「他臉上永遠都帶著燦爛親切的笑容」、「沙包戰完全魅力爆表」、「顏值身材情商實力兼具的選手」。這場賭上國家名譽的血脈賁張生存戰，最終也成功在決賽期間刷新全網最高聲量。

No.8 《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》

YT／SBS Entertainment

由SBS推出的全新實境綜藝《秘書鎮》，找來擁有多年交情的演員李瑞鎮與金光奎搭檔，兩人化身大明星的「一日經紀人」，展開24小時貼身照顧。節目核心笑點全在兩人的化學反應：李瑞鎮以「毒舌傲嬌」著稱，邊碎碎念邊細心開車、買咖啡，而容易被欺負的金光奎則是不斷與他鬥嘴，兩人「湯姆貓與傑利鼠」般的互動讓觀眾笑翻。嘉賓陣容更是華麗，包含韓志旼、池昌旭及朴信惠等大咖，特別是「熱情富翁」東方神起允浩出演時，將兩位體力弱者折磨到崩潰的模樣，更創下極高話題。

《秘書鎮》第一季不僅在韓國創下5.3％的亮眼收視，在韓國上線Netflix後更直接霸榜韓國綜藝類第1名。李瑞鎮和金光奎更憑藉此節目風光抱走「2025SBS演藝大賞」最優秀獎，其中李瑞鎮領獎時幽默表示「拿到獎可以考慮拍下一季」，瞬間讓聲量衝上最高點。網友對這部黑馬綜藝好評如潮，紛紛表示：「那種愛做不做的態度去對待明星超好笑」、「光奎是我最近的快樂泉源」、「兩位大叔太可愛了！應該拿個年度Best Couple」、「還想看他們折磨其他藝人」，敲碗第二季的呼聲不絕於耳。

No.7 《Biong Biong地球娛樂室》第三季

YT／tvN D ENT

這群讓羅PD想逃跑的「瘋子們」終於回來了！2025年4月《Biong Biong地球娛樂室》第三季強勢登陸，原班人馬李恩智、Mimi、李泳知與安兪真再度合體，化身祕密要員，遠征阿布達比沙漠與葡萄牙里斯本追捕「兔瓏」。這群不受控的姐妹花不僅體力過剩，更在各種隨機舞蹈與猜歌任務中展現毫無邏輯的失控默契，四人火力全開，幾度把製作組逼到靈魂出竅，讓觀眾笑到停不下來。

首集播出便以將近兩小時的超狂時長引發聲量高峰，其中關於「前男友吐司」的典故爭論更成為現象級話題。大姐李恩智科普這款源自韓國論壇、美味到讓女生不惜聯絡前男友求食譜的吐司背景，卻讓完全不知情的「文化大總統」李泳知崩潰飆高音直問：「裡面又沒有前男友！」該片段觀看數迅速突破410萬，引發網民熱烈討論：「回來惹！真的好吵好好笑」、「我的耳朵準備好了」、「前男友吐司泳知氣到尾音飆高有夠好笑」、「看完猜麵包居然時長還沒一半」。

No.6 《魔鬼的計謀》第二季

YT／Netflix K-Content

Netflix燒腦神作《魔鬼的計謀》第二季於2025年5月回歸，製作規模全面升級，不僅攝影棚擴大至千坪，參賽者更增加至14位，包含傳奇圍棋大師李世石、Super Junior圭賢及《換乘戀愛2》鄭泫揆等各界天才。本季除了經典的「皮斯」爭奪戰，更祭出殘酷的「死亡密室」牢獄賽，讓監獄不再只是解謎之地，而是隨時會被淘汰的生存戰場。參賽者在為期7天的合宿中，必須在邏輯推理與心理博弈間反覆背叛與結盟，將人性的複雜與高智商對決展現得淋漓盡致。

然而，本季的結局在社群引發了極其兩極的評價，聲量在決賽期間達到頂峰。奪冠的鄭泫揆與學霸演員尹邵熙因後期互動過於親密，被部分網友質疑將腦力競技玩成「戀愛綜藝」，特別是尹邵熙在決賽中的讓步，以及鄭泫揆的傲慢發言，讓不少劇迷感到遺憾，紛紛留言：「冠軍明明應該是那女生」、「兩季冠軍真的只服第一季的河錫辰」。但也有支持者認為鄭泫揆將「計謀」發揮到極致，大讚：「100％理性通關完全合理」、「看完結局覺得非常暢快」。儘管爭議不斷，該作仍憑藉強大的話題性，穩坐近年推理綜藝的領先地位。

No.5 《換乘戀愛》第四季

YT／TVING

被譽為戀綜天花板的《換乘戀愛》，第四季在2025年10月也正式回歸！由原班主持群鄭基石（Simon D）、李龍真等人繼續坐鎮主持群，本季成員還被封為「史上最強顏值組合」，甚至有演員參與，讓節目未播先轟動。除了情感張力爆發的衝突場面，本季更加入全新規則「時間房」，讓成員透過轉動時鐘比例，在「復合」與「新關係」之間做出心意抉擇；而「關鍵字約會」與變音處理的匿名通話，則為成員間的互動增添了神祕的張力與變數。

本季最終誕生4對情侶，包含2對破鏡重圓的感人復合，以及2對勇敢出發的換乘成功。長達9年的情感線回顧、寫實的「婚紗事件」以及充滿反轉的X Room，讓每一集播出後都在社群引發熱烈討論。主持群針對嘉賓心路歷程的一針見血分析與辣評，更成為節目的靈魂，連Simon D都掛保證本季精彩程度讓人「一刻都無法離開視線」。

No.4 《BOYS II PLANET》

YT／BOYS II PLANET

由韓國電視台Mnet推出的選秀系列《BOYS PLANET》第二季規模號稱史無前例，吸引全球110國選手競爭160個參賽名額。賽制核心分為「韓國組（K Group）」與「中華圈組（C Group）」兩大陣營對決，更引發關注的是多位「熟面孔」回鍋挑戰，特別是原為Trainee A成員的LEO與李相沅參賽，讓無數粉絲感到既震驚又期待。此外，本季共有10位台灣選手勇闖國際舞台，其中洪子皓、崔立于憑藉陽光帥氣的外型備受矚目，而傳聞為鄧麗君姪子的鄧佳駿更是未演先轟動，讓網友驚呼：「果然活得夠久什麼都見得到！」

隨著節目在9月25日正式畫下句點，最終由李相沅、賀鑫隆、金俊抒等8位成員脫穎而出，組成限定男團「ALPHA DRIVE ONE」，並簽下長達6年的活動合約。決賽當天聲量衝上最高點，粉絲紛紛為心中遺珠或圓夢成員激動留言：「相沅、LEO終於可以一起出道了嗚嗚嗚」、「被賀感動到不行，好真誠的孩子」、「如果是像上屆取九位，岡旻就可以出道了，好煩」。

No.3 《天機試煉場》

YT／Disney Plus TW

才播出一個月就憑藉超高熱度擠進前三名！Disney+原創競技實境節目《天機試煉場》集結全韓49位頂尖命理高手，橫跨巫師、四柱八字、塔羅與觀相學等領域展開對決。節目徹底翻轉命理師的嚴肅印象，參賽者不乏高顏值的時尚模特兒與理性的電腦工程師，如「最帥巫師」梅花道令與氣場強大的盧瑟妃皆在社群爆紅。賽制從精準推測陌生人死因、盲測樂透得主，到打破禁忌的「巫師一對一對決」，不僅讓主持群全炫茂、神童等人頻頻驚呼「起雞皮疙瘩」，更揭開了巫師們因天命而孤寂坎坷的身世，讓原本肅殺的競技意外變成淚水交織的旅程。

總決賽由尹大滿、李素彬與雪花三人挺進最終關卡挑戰「召喚亡靈」，最終由巫師尹大滿奪下冠軍。他在通靈儀式中溫暖轉述了16歲少女對父親來不及說出口的思念，催淚名場面讓全網瞬間淚崩。節目播出後，不僅收視打破《MOVING 異能》紀錄，更引發全韓「算命」狂潮，人氣選手李素彬的預約甚至已排到2030年；而《黑白大廚》鄭智善主廚擔任嘉賓時，被預言「在台灣發展會很順利」也引發高度討論。雖然有敏感體質的網友表示「看完做惡夢」、「聞到檀香」，但其驚心動魄的過程仍讓該作封神，官方更驚喜宣布將開發各國改編版本。

No.2 《黑白大廚：料理階級大戰》第二季

YT／Netflix Taiwan

曾席捲全球的《黑白大廚》在2025年底再度引燃火花！第二季不僅延續「80位黑湯匙民間高手」對抗「20位白湯匙名廚」的殘酷賽制，陣容更迎來中式大師侯德竹、善財法師等重磅卡司，連第一季的人氣遺珠崔康祿也驚喜回歸。本季另一大圈粉亮點是由孫鍾元、鄭鎬泳、Sam Kim組成的「拜冰小分隊」，特別是孫鍾元展現出的紳士風度與強大心態，讓網友好感度爆棚。評審白種元與安成宰的犀利點評依舊是看點，從安成宰冷酷指出分子料理「技術已過時」，到對黑湯匙「去紐約的豬肉湯」與「小猛獸」的極致讚賞，將料理競技推向新高度。

全季聲量在2026年1月決賽當天衝上巔峰，由白湯匙「燉煮人」崔康祿對決黑湯匙「料理怪物」李河成。在決賽命題「最貼近人生的料理」中，崔康祿憑藉一碗費工且低調的芝麻豆腐湯逆襲奪冠，網友紛紛熱議帶動討論衝高：「怪物輸在沒吃、目的性太強」、「他還是太年輕，不像崔康祿那般沉穩」、「崔的人生的料理故事更符合主題」。隨著節目熱播，準決賽「紅蘿蔔地獄」關卡也引起高度關注，甚至在台北的線下主題活動也引發萬人朝聖。Netflix亦趁熱打鐵宣布續訂第三季，並改為「餐廳團隊戰」，讓這股美食狂潮持續延燒。

No.1 《單身即地獄》第五季

YT／Netflix Taiwan

Netflix招牌大尺度戀綜《單身即地獄》再次制霸榜單！2026年回歸的第五季號稱「系列史上最狂」，不僅參賽人數創下歷代新高，更引進「真心話禁止閃避」等殘酷規則。本季核心主打進攻性極強的「Teto女」，集結了「田徑界Karina」金珉志、韓國小姐亞軍金高恩以及地球小姐冠軍崔美娜秀等顏值天花板。預告中成員大膽邀約「要不要一起睡？」的直球對話，與「你竟敢碰女王的男人」等火藥味十足的交鋒，連主持群都嚇到掉下巴，將地獄島變成了最激烈的戀愛修羅場。

全季討論聲量在2月大結局時衝上最高峰，其中最具爭議的話題莫過於金高恩的爆冷選擇。面對三位男嘉賓同時表白，她最終選擇了給予安全感的「貼心小王子」禹盛閔，讓李多熙等主持群震驚到合不攏嘴。網友對這場反轉戲碼反應激烈，紛紛留言：「我昨天在家大叫！三個都不該選」、「超不意外高恩的選擇」、「這季主持人的反應才是精髓」。隨著第五季延續前作的高收視並再度引爆全網，該系列無疑已成為戀綜界的流量王者，也讓粉絲更加期待未來的全新動向。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年3月24日至2026年3月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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