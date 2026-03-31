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春雨不來！嘉義仁義潭蓄水跌破3成快見底 內甕橋等聚落遺址重現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影

春雨遲遲未至，嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，跌破3成關卡，庫存水量只剩約699萬噸，水位持續下探，乾旱壓力逐步升高。水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。村民看到昔日生活土地景象，百感交集。

面對嚴峻水情，水利署啟動跨區調度，從台南曾文、烏山頭水庫及雲林湖山水庫支援供水，嚴控仁義潭與蘭潭每日出水量9萬噸以下，延長水庫使用時間。近期高溫炎熱、蒸發量大，水位止不住下滑，即便未調整水情燈號，民眾感受「水荒將至」壓迫感。

徵收淹沒區番路鄉內甕村瓦厝部落，淹沒水下的電桿及道路遺跡出現，居民看到消失聚落遺跡浮現，內心感慨，擔心重演2021年減量供水，水位探底，昔日村內道路內甕橋重見天日，當時水庫蓄水率只剩17.5%，庫底淹沒區道路、橋梁浮現，今年水情雖不比當時嚴重，老天不降雨仍讓人憂心。

耆老回憶，當年仁義潭興建，淹沒區涵蓋多個聚落，包括口甕、甕底、過山仔、黃目子腳、凸湖、瓦厝等，居民被迫遷離。由於當時徵收價格偏低，一甲地僅13萬元，加上地價計算基準爭議，引發大規模抗爭。最終在時任省主席李登輝介入，追加1億6千多萬元補償，才平息民怨，完成遷村。

如今潭水退去，當年串聯各聚落柏油路再度露出，宛如隱藏版的「時光秘徑」。通往內甕橋道路狹窄難行，須騎機車穿越羊腸小徑才能抵達，景象既荒涼又神秘，意外吸引釣客與探訪者前來一探究竟。不過，奇景背後乾旱危機依舊逼近。仁義潭與蘭潭合計蓄水量持續探底，若短期內仍無明顯降雨，供水壓力勢必加劇。這場「水庫見底」的景象，不僅喚醒地方記憶，也再次提醒民眾，氣候變遷下的水資源挑戰，已不再遙遠。

嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影

嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影

嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影

嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
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嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影
嘉義水情嚴峻，供應嘉縣市民生工業用水的仁義潭水庫，蓄水率跌至僅剩28.4%，水位驟降，讓塵封數十年歷史漸浮現。過去興建水庫被淹沒的番路鄉內甕橋與產業道路，重見天日，甚至電線桿舊聚落輪廓也現身，彷彿時光倒流。記者魯永明／攝影

仁義潭 水庫 春雨 水情

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