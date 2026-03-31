未來1周3波鋒面接力影響 賈新興：明天台南以北雷雨開轟 清明節溼答答

今天鋒面接近，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天受鋒面及東北風影響，明晚至周四清晨桃園以北及宜蘭早晚偏涼。周六至周日清晨有受鋒面影響的機率，局部地區有雷雨發生的機率並伴隨強陣風。下周一有受鋒面影響的機率。短期氣候趨勢預測顯示，４月８日起至５月上旬，台灣以高溫少雨的機率較高。

天氣趨勢，賈新興說，明天，受鋒面及東北風增強影響，台南以北有局部短暫陣雨或雷雨，高屏及宜花東亦有零星短暫雨，桃園以北及宜蘭早晚偏涼。周四，午後竹苗以南山區、花東山區有零星短暫雨，傍晚起彰化至高雄轉有局部短暫雨。周五清晨，高雄以北及花東山區有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

賈新興表示，周六至周日清晨，受鋒面影響，其中周六高雄以北及宜花有陣雨，並有局部雷雨發生的機率，屏東及台東亦有零星短暫雨。周日清晨，台南以南、花東及南投以南山區仍有局部短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

他說，下周一受鋒面影響，台中以北及宜花有局部短暫陣雨，雲彰及台東亦有零星短暫雨。下周二，桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後台南以北及宜蘭有局部短暫雨，高屏及花東亦有零星短暫雨。下周三，午後各地有零星短暫雨。下周四，午後宜花山區及南投山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。