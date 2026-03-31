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搭機注意！華航即起行動電源限帶2個 各家國籍航空最新規定一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航即日起比照ICAO規定，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源；長榮、星宇、虎航則依照主管機關規定辦理。聯合報系資料照片
華航即日起比照ICAO規定，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源；長榮、星宇、虎航則依照主管機關規定辦理。聯合報系資料照片

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。盡管目前我國尚未加入ICAO，但中華航空表示，即日起比照辦理；而長榮航空、星宇航空、台灣虎航則表示，配合主管機關辦理。

去年1月28日釜山航空一架自釜山飛往香港航班發生火警，事後發現，起火原因是機艙內旅客頭頂置物櫃中，行動電源或相關電子設備疑似因過熱自燃導致，並造成多人受傷。

目前我國國籍航空均禁止旅客於航班中使用行動電源，而國際民航組織（ICAO）27日再宣布，為強化旅客及航空公司安全，每名旅客最多攜帶2個行動電源，但機組人員仍可根據作業需求攜帶使用。

盡管我國目前並非ICAO會員，但民航局過去相關規範仍採用ICAO飛航標準，對於此次ICAO限制旅客攜帶行動電源數量，民航局表示，台灣將依循ICAO相關公告執行，盡速邀集航空公司、航警局及航空站，針對各項前置作業與實施日期等細節研商，以與國際接軌。

華航表示，目前已禁止航程中使用行動電源，並將依照國際民航組織規範，3月31日起每名旅客只能攜帶2個行動電源，建議旅客詳閱華航網站有關電子產品使用須知，並配合機場安全檢查。

長榮航空指出，自去年3月1日起已禁止乘客於機上使用行動電源，針對旅客攜帶行動電源數量及使用規定，將配合民航主管機關相關規定辦理；星宇航空也說，配合民航主管機關相關規定辦理。

虎航則表示，目前航班已禁止機上使用行動電源，除提醒旅客行動電源需隨身攜帶不得託運，後續也會依據我國民航局最新公告，另行規畫隨身攜帶鋰電池調整政策。

國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，華航表示，即日起比照辦理；長榮、星宇、虎航則依照主管機關規定辦理。圖為桃園機場湧現出國人潮。聯合報系資料照片
國際民航組織（ICAO）27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，華航表示，即日起比照辦理；長榮、星宇、虎航則依照主管機關規定辦理。圖為桃園機場湧現出國人潮。聯合報系資料照片

航空公司 ICAO 行動電源 華航 國籍航空

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