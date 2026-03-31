鋒面前緣水氣殺到 北東今雷雨突襲 明劇烈變天有感降溫

鋒面接近，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天受到鋒面前緣水氣影響，北部、東北部雲量稍多，局部有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫雨。氣溫方面，溫暖舒適，中南部感受較熱，多留意水分補充。

明天鋒面通過後東北季風稍增強，天氣風險公司說，中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫雨，其中清晨至上午時段中部以北地區容易有局部較大雨勢發生。北部、東北部降溫較明顯，高溫約20至23度、低溫約16、17度左右；中南部仍溫暖偏熱。

天氣風險公司表示，周四東北季風減弱漸轉偏東風環境，降雨情形趨緩但環境水氣仍多，西部地區仍局部有短暫雨機會，另午後山區易有降雨情形發生多留意。北部、東北部氣溫回升，高溫約22至27度，低溫約19至20度。

周五開始清明節連續假期，天氣風險公司表示，新一波鋒面接近影響，除北部地區雲量稍多局部偶雨外，其他地區多雲到晴，午後山區仍易有降雨情形發生多留意。西部地區雲量減少，清晨輻射冷卻作用預期較明顯，沿海空曠及近山郊區可能出現局部低溫，留意日夜溫差變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。