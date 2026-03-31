今熱如夏35度高溫 吳德榮：明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

今天各地仍晴熱如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，南部高溫達35度。下午鋒面從北部海面掠過，北部、東北部有局部短暫陣雨的機率。北部17至30度、中部18至34度、南部16至35度、東部18至34度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖、金門及清晨夜晚台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

吳德榮表示，明天一早起至晚間，雨帶由北往南移動，依序為嘉義以北帶來局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；明天氣溫下降，北台明顯轉涼。

周五起4天清明連假，吳德榮表示，周四、周五相對空檔，明顯好轉，白天熱如夏，周五晨西北部偶有局部短暫陣雨的機率。周六另一鋒面移入，由北往南通過，依序帶來陣雨或雷雨，期間有強對流的威脅，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

他說，周日、下周一鋒面雨帶減弱、北移，在北部海面重組，台灣在鋒前暖氣團內，天氣好轉，氣溫升，下周一北台灣局部短暫降雨的機率逐漸提高。

下周二、下周三重組後的鋒面再南移，又為各地帶來強對流的威脅。下周四鋒面北移減弱，天氣好轉。而各國模式對末期的模擬，頻繁調整，顯示不確定性很大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。