健康你我他／運動健行賞春花 給身體最好禮物

「明明想減肥，總是瘦不下來」、「想要多運動，卻經常偷懶」…，問題出在「有意識」時許下的願望，跟潛意識裡的想法差很遠。

「意識」指的是語言和思考，「潛意識」則是身體的感覺，也就是「不自覺」，人類就是受這股不自覺的潛意識所驅使，潛意識反而比意識更活躍。所以，年後想要成功減重，必須先改變想法，要騙過潛意識。

多喝水，尤其是飯前先喝杯水，讓肚子有飽足感，就不會吃過量。要攝取足夠的蛋白質和膳食纖維，每天吃一口喜歡的食物來獎勵自己，將「重質不重量的飲食」、「保持每天運動的習慣」等，在日常生活中就能簡單實踐的項目，轉換成達標時就很快樂的思考模式。

選擇喜歡的運動，運動是給身體的「禮物」，堅持運動讓身體健康、精神飽滿。像我喜歡健行、爬山，春天百花盛開，正是外出旅遊的好時光，飽覽櫻花、李花等美景，就是給自己減重的最佳獎勵，還可以請團友幫忙消化年節的糖果美食，眼不見為淨，減少誘惑，是我的小心機。

假期過後，恢復平常的作息，每天快走一小時，看看樹木新發的嫩芽、聞一聞苦楝花香，身心都舒暢。