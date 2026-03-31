健康名人堂／長輩落詐團陷阱 反映內心三種渴求

子日：「君子有三戒；少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」到了老年，人生面對許多「失落」，加上生理功能天然減退，要警惕自己不要太過執著，以免遭受得不到的痛苦，也可能陷落在詐騙陷阱中。

老年為何會成為所謂詐騙集團眼中的肥羊？原因不只是一般簡單認為就是「貪」而已。

情緒弱點 易被操弄上當失財

貪財的背後，可能是對老後生活的恐懼。許多高齡者被投資詐騙引誘，是因對方利用「老後沒有主動收入，養老需要花費」的擔憂，加上金錢誘惑，讓被詐騙者認為「這樣做能安老，減輕家人的負擔」，投入大筆金錢；中了圈套想退出，又被假檢察官或警察威脅恐嚇，誤以為已犯法，擔心法律責任，拖累家人，不敢聲張或繼續交付金錢。

貪色的背後，可能是對情感的渴求。有些銀髮族喪偶，單身多年。孤獨感讓他們渴望與人建立親密連結。詐騙集團趁機設計浪漫情節，先建立深厚關係，再以各種藉口賣慘，向對方索要金錢，如生病急需費用，或家中發生緊急變故。甚至瞞著親友簽字結婚，合法地取得繼承權利。愛情詐騙正利用長輩在情感上的空虛與寂寞，作為切入點。

貪名的背後，可能是價值感的匱乏。有朋友提到長輩沉迷於假慈善之名的詐騙團體，先是一起去當了幾回志工，起初只付出時間與勞力，家人想說做做公益無妨。後來時常假藉各種名目，不停鼓吹捐款，例如說蓋育幼院。擔心被親友發現會被阻止，還洗腦長輩為善不欲人知，不可說出自己捐錢。

直到帳戶空空如也，竟打算抵押住家取得貸款。家人報警一查，壓根不見育幼院在哪，勸阻時，長輩仍喃喃地念著說，大家都尊稱他是大善人，以後會有好報。真正使他們陷入詐騙的，可能是源於存在價值感的匱乏，轉而變成對「被肯定，被尊敬」的過度執著。

大多數詐騙案件的成功關鍵，在於操弄被詐騙者情緒，可說是利用心靈匱乏的弱點。當一個人處於「情緒」的狀態時，例如害怕恐懼、焦慮憂鬱、貪婪或孤獨時，理性大腦就運轉不良，因而上當。

長者被騙 需要安慰不是斥責

此外，也要小心失智症。警政署統計，2024年全台詐欺受害的65歲以上長者達9335人，占約7.05％。有認知障礙症的長輩，整天待在家中，更容易接到詐騙電話。認知功能退化，難以判斷事情真偽，甚至無法分辨家人聲音或容貌，進而增加受騙的可能性。在臨床看診經驗裡，不少個案因為已經受騙，才被親友發掘可能有失智前兆或症狀，前來確定診斷。

智者千慮，也有一失。即使高智商也可能遇上詐騙。發生這類情事，千萬不要因為害怕被貼上「貪心」或「愚蠢」的標籤，就不敢公開，隱忍不敢求助，這樣不但導致精神崩潰，也讓詐騙集團變本加厲，使情況更難處理。

若發現親友遭遇詐騙，應該先給予支持與安慰，不要厲聲責備，也要保持冷靜，不要恐慌，陪同前往警局報案，或是撥打165反詐騙諮詢專線聯繫處理。