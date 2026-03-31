健康主題館／長輩成為攝影師 翻轉影像視角找回生活動力

拿起立可拍相機，按下快門，撥動底片旋鈕，青春的畫面都回來了，「我年輕時的相機就是這樣，按下去之後要轉一轉。」長輩像是拿到新玩具，眼睛閃著光，環顧四周，為身旁的人事物留下影像紀錄。

台灣百靈佳殷格翰藥廠與聯合報健康事業部合作推動的「新醫情圖庫—長輩攝影行動」，3月23日於中化銀髮的暖時光日間生活館（日照中心）土城館舉行，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，這次活動是延伸去年與百靈佳合作的「新醫情圖庫」計畫，將影像從專業記錄延伸至長者自主創作，讓更多人理解高齡者的日常。

長者按快門 有助認知功能

中化銀髮代理總經理陳佳雯指出，原本坐著不太動的長輩，主動站起來尋找拍攝對象，甚至開口邀請對方入鏡。她分享，長輩轉動相機轉盤、按下快門等動作，是手部小肌肉與專注力的訓練，且都是在自然情境中完成，沒有刻意引導。他們從「被拍」轉為「拍攝」的角色，有機會表達觀察與選擇，對長者的認知功能也很有幫助。

當日還有重頭戲「心輔犬活動」，請到可愛且療癒的心輔犬陪伴長者一起玩。台灣百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，過去在照護流程中，多集中於疾病治療本身，以及醫護人員與家屬所扮演的角色。然而透過這次合作試辦，看見了動物陪伴在照護中的新契機，也帶來深刻啟發。「健康快樂的動物經適當訓練後，能為糖尿病、癌症、中風、巴金森病等患者帶來情緒上的療癒，並促進人與動物之間更多正向、溫暖的互動，為照護旅程創造更多可能性。」

心輔犬陪伴 活動有趣療癒

台灣心輔犬培育團隊指出，心輔犬由流浪犬培訓而成，進入照護場域陪伴長者，可降低長者焦慮並提高參與動機。單調且重複的復健動作，可藉由與心輔犬的遊戲設計，變得有趣且療癒。曾有中風長者原本缺乏進食動機，在與心輔犬互動後，逐漸願意拿起餐具，開始練習進食。

可愛且療癒的心輔犬陪伴長者一起互動。記者林澔一／攝影

這次合作的主要推動者之一為深耕人類與動物健康領域的百靈佳殷格翰藥廠，不僅展現企業對疾病照護議題的長期投入，也透過互動過程中所洞察到的實際需求：包括正處於復健階段的病友、面對家有照護需求的家庭，以及需要情緒支持的長者。在照護旅程中，為這些族群提供穩定且具力量的陪伴與支持。

中化銀髮代理總經理陳佳雯。記者林澔一／攝影

暖時光日間生活館土城館日照主任倪千雯。記者林澔一／攝影

台灣新醫情共享圖庫

免登入／免付費／開放授權

聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰於2025年合作「台灣新醫情圖庫」計畫，以新聞攝影形式記錄當代全台高齡者的生活現場並開放授權，提供媒體、學術研究，醫療相關機構等單位下載應用。

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