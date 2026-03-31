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未必是過動症…孩子注意力差 留意睡眠呼吸中止症

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
男童睡覺會打鼾，且習慣張口呼吸，可能不是注意力不足過動症，可能是「阻塞型睡眠呼吸中止症」問題。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
男童睡覺會打鼾，且習慣張口呼吸，可能不是注意力不足過動症，可能是「阻塞型睡眠呼吸中止症」問題。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

兒童節將至，每位兒童成長備受父母關心。振興醫院精神醫學部主治醫師黃茂軒說，門診中常有家長帶著焦急心情詢問「醫師，我的孩子被老師反映注意力差，上課常分心，是不是注意力不足過動症（ADHD）啊？」其實有些孩子注意力問題和睡眠品質有關，卻沒有被重視。

一名小三男童注意力不集中，功課常拖延，被診斷為「注意力不足過動症」，接受神經刺激劑治療長達一年，家長覺得孩子的專注力在服藥後有稍微進步，但整體表現仍是起起伏伏。讓家長困擾的是，孩子明明睡了七、八個小時，白天卻還是精神不好、容易想睡覺，甚至在課堂上打瞌睡，「為什麼吃了藥，孩子還是這麼疲倦？」

家長提到「孩子睡覺會打鼾且習慣張口呼吸」，黃茂軒研判，這名孩子可能不只是注意力不足過動症，也可能與睡眠有關，因此安排「多頻道睡眠檢查」，檢查顯示，男童在睡眠中出現了「阻塞型睡眠呼吸中止症」（OSA）。

男童經轉介至耳鼻喉科進一步檢查，確認孩子為扁桃腺與腺樣體肥大，造成呼吸道阻塞，因扁桃腺與腺樣體軟組織通常在三到七歲達到最大體積，此時孩子呼吸道容易狹窄，造成氣道阻塞。男童在接受手術後，睡眠呼吸中止狀況明顯改善。

黃茂軒說，與成人不同的是，兒童的「阻塞型睡眠呼吸中止症」不一定表現為白天嗜睡，而是夜間常見打鼾、張口呼吸、睡眠不安穩或呼吸暫停；白天則可能表現為過動、注意力不集中、情緒煩躁或學習表現下降，有時被誤認為單純的「注意力不足過動症」。

黃茂軒提醒，當孩子出現注意力不集中的情形，除了從行為或學習角度思考外，也應留意孩子睡眠品質，特別是孩子有打鼾、張口呼吸或白天精神不佳等情況，應透過專業評估，找出真正原因。

睡眠呼吸中止 注意力 睡眠品質 呼吸道阻塞 耳鼻喉科 過動症

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