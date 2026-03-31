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蜷川實花展 假日營業時間延長
日本當代藝術大師蜷川實花的大型個展暌違十年再度登台，於華山一九四九文創園區展出的「蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影」不僅是歷年來規模最大的海外個展，更結合了科技藝術團隊的革新技術，打造出如夢似幻的八大展區。
自開幕以來好評不斷，憑藉絢麗的沉浸式光影與標誌性的繁花意象，在社群平台掀起討論熱潮，觀展人次更突破十二萬大關，叫好又叫座。主辦單位聯合數位文創為回饋廣大粉絲支持，並讓更多台灣民眾能親睹大師風采，展覽將自四月起延長假日（包含清明連假）營業時間至晚上七點。為響應文化部藝文向下扎根的計畫，憑文化幣至udn售票網購票「青春票」還可享一百元（原價四百七十元）超值購票優惠，數量有限，售完為止。
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