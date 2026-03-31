少子化衝擊 產科、坐月子中心倒一堆

少子化浪潮持續侵蝕台灣人口結構，也逐步損壞醫療體系根基。多位婦產科醫師指出，產科面臨「量縮、成本升、人才流失」三重壓力，不僅基層診所接連歇業，連坐月子中心也湧現倒閉與轉型潮，整體產業進入寒冬。

近年新生兒人數快速下滑，直接衝擊產科服務需求。開業婦產科醫師王孫斌表示，大基隆地區目前僅剩二家診所提供接生服務，但生產量持續下降，「每個月接生不到十個寶寶」，幾乎撐在邊緣。

婦產科醫師李茂盛指出，部分地區或整個生活圈沒有一家產科機構，這已成為日常，以雲林北港為例，周遭人口數達到數十萬，卻無任何接生院所，一旦孕婦臨盆，只能長途移動就醫，大幅增加醫療風險。

不僅如此，李茂盛表示，與生產密切相關的坐月子中心，最近一、兩年也出現倒閉潮，有些轉型為銀髮長照服務，不少直接關門退場。粗估全台近三成月子中心退出市場，顯示生育需求萎縮，重創整體產業鏈。

「願投入產科領域的年輕醫師，可說是少之又少。」王孫斌說，產科收入與風險不成比例，加上夜間待命、工時超長，住院醫院招募不易；再者，愈多婦產科醫師轉往醫美或至其他次專科發展，「近十幾年來，沒有同業願意下到基層開業」。

即使在大型醫院，產科醫師處境也不樂觀。李茂盛指出，產科部門從過去「收入單位」轉為「賠錢單位」，部分醫院甚至不再設立產房，改由其他科別支援，進一步削弱醫療量能。

「產科為國家基礎醫療。」李茂盛呼籲，政府應積極提高接生給付、補助偏鄉醫療，並改善工作環境，穩定現有醫療量能，並吸引年輕醫師投入，否則產科醫療體系恐面臨結構性崩解。