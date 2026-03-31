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搶救產科！接生費擬調升、最高3倍 最快下半年上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部石崇良昨表示，因應出生人口快速下滑與產科醫師流失，規畫全面調升接生給付，收治風險程度最高者，給付可達現行三倍，另搭配偏鄉保障機制，穩住產科量能，預計最快今年下半年上路。

昨天首屆「護理友善醫院職場典範認證」頒獎典禮，石崇良受訪指出，台灣新生兒數逐年下降，以往每年出生人數約在十五萬至廿萬人，去年僅剩十萬多人，產科服務量大幅萎縮，部分診所、醫院相繼停辦接生業務。

此外，目前產婦平均年齡較高，高風險妊娠比率增加，產科醫療壓力及風險不減反增，讓年輕世代醫師興趣缺缺。

為此，衛福部提出三層級調整方案。首先，一般自然產與剖腹產給付全面提高約百分之五十；若屬高風險孕產婦，給付提高至二倍；前置胎盤、產後大出血等高難度重症個案，則提高至三倍。另將同步調整高風險孕婦住院期間診察費用，整體預算估計將增加逾十億元，以專款投入產科領域。

至於偏鄉與醫療資源不足地區，石崇良說，將推出配套措施，初步規畫盤點全國五十一個醫療次區域，若僅剩一至二家產科醫療機構，即使提高給付仍難以維持營運，將比照「燈塔型醫院」模式，提供額外保障款，確保基本接生服務。

台灣婦產科醫學會以屏東恆春地區為例，當地一年新生兒僅約三、四十人，平均每月不到四例，仍需醫師全天待命。

若給付不足，醫院難以負擔人事成本，醫師也不願長期留任，一旦產科撤離，當地孕婦須遠赴百公里外就醫，緊急狀況恐難以應對。

「偏鄉若失去產科，孕婦可能需長途跋涉至外地生產，一旦發生緊急狀況，風險大幅提高。」石崇良說，維持在地生產量能，為醫療安全的重要防線。相關政策方案均已定調，最近就會提交健保會共同擬訂會議審議，若順利通過，今年下半年可正式實施。

石崇良強調，此次調整並非單純提高醫師收入，而是希望讓醫療院所能維持基本營運，避免因「量縮價低」，導致產科持續退出醫療市場，進一步影響孕產婦就醫安全。

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