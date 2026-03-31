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啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」 高檢署嚴查囤積塑膠袋

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

中東情勢衝擊全球石化原料供應鏈，近期全台傳出塑膠袋缺貨潮，還有人囤積免洗餐具，台灣高檢署昨天指出，已要求全國地方檢察署同步啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，嚴防投機分子藉機囤貨居奇或非法哄抬物價，對有囤積、哄抬物價或聯合漲價業者、供應商或通路商，如發現涉有刑責，依法速查嚴辦，以懲不法。

高檢署昨指出，已經指示全國各地方檢察署，應盡速邀集轄區內的警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關，召開聯繫平台會議。

針對近期波動的重要民生物資，建立情資共享機制，一旦發現異常價格波動或人為操縱嫌疑，立即展開調查。

昨天包括士林、宜蘭、彰化、南投等地檢署均已邀集司法警察、消費者保護、經濟發展等機關橫向聯繫，針對上游供應、批發通路及零售市場的塑膠製品流通情形，進行系統性盤點與資訊交換，並就近期價格波動、供應異常及銷售模式改變等現象，追查是否涉及聯合漲價或其他不法。

高檢署要求各地方檢察署應指派專責檢察官負責，結合司法警察與行政機關，了解相關供應鏈流程，社會大眾若發現有業者囤積物資，或惡意哄抬物價具體情事，可向各地方檢察署或司法警察機關檢舉。

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