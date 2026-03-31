包材價格翻倍！米袋貴又缺貨 米價恐調漲

中東戰事造成石化相關產業原物料上漲、缺貨，帶動物價上揚。其中白米等塑膠包材行情倍增還缺貨，恐影響白米銷售、米價調漲，免洗餐具也傳有人囤貨。部分建材價格則是連番調漲、叫不到貨，營造建業者只能暫緩推案，瀝青業者也因成本大增及貨源不足，呼籲中央協助。

以「三好米」聞名的全台最大米商億東企業，一天出貨數萬包包裝米，每月包材成本高達一千萬元，億東執行董事陳國周說，三月中接到廠商通知受戰爭影響，塑膠包材減量供貨，價格也從原本漲二成到現在翻倍上漲。

陳國周表示，以三公斤裝真空袋為例，單價從四元漲至八元，「漲價還可承受，就怕買不到」，近期下單一萬個包材，僅到貨一半，庫存僅能撐到五月，若六月仍未改善，將考慮改用共用包裝因應，「再不行就只能讓消費者自備袋子來工廠裝米」。

包材貨源不繼 農會憂心銷售

雲林西螺鎮農會每月出貨近千公噸白米，碾米廠主任廖宗義說，近期向廠商訂購二萬個真空袋，只供貨三分之一，到貨時間也不確定，未來訂單還需重新議價。農會總幹事廖錦富指出，目前包材成本上漲逾五成，農會暫時自行吸收，若漲勢持續，「米價調整恐難避免」。

彰化稻米產量全台屬一屬二，基層農會聽說塑膠類材料漲價，連忙搶訂購。竹塘鄉農會總幹事詹光信說，塑膠包材廠商聲稱上游缺乏原料，暫無法供應，等漲價金額確定才供貨，鄉農會擔憂包材貨源不繼，影響出貨銷售。

大橋牌壽米屋總經理陳肇浩說，上游廠商通知塑膠包材供應正常，但漲價三成，待以新價格購進包材後，將整體評估成本作為調整價格依據。

宜蘭藍姓農民說，未來一個米袋約漲價二到四元，目前包裝好的米不會漲價，之後才會調漲。

花蓮富里鄉農會總幹事張素華也說，農會目前吸收成本，未來是否漲價很難說。

另外，高雄市議會民進黨團總召江瑞鴻昨向市長陳其邁反映，家中經營的雜貨店需要使用塑膠杯，向批發商進貨卻發現買不到，中盤商說最近都是這樣，幾乎一到貨就被掃光，他擔心有人囤積造成缺貨。

陳其邁說，市府已成立物價督導小組，尚未發現囤積或哄抬情事，請外界提供相關事證以利追查，一定嚴查嚴辦。

瀝青原料暴漲 道路工程喊停

中東戰火直接衝擊原油價格，連帶使瀝青原料價格一路暴漲，業者指出，兩周來漲幅高達百分之六十，雲林十家瀝青廠已有部分暫停出貨，或依庫存限量出貨。一家具規模的瀝青業者指出，近日已傳出道路工程被迫暫停或延後施工，一些管線工程也將延後開挖，由於庫存量最多只能撐到清明節前後，台灣區瀝青工業同業公會已建請中央研議配套對策協助。

原油上漲不僅導致瀝青缺料，連帶牽動營建材料全面上揚，雲林有建商直言，近一個月內建材價格連番調漲、叫不到貨，市場亂成一團，「這陣子漲價通知收到手軟」。建商表示，玻璃在三月中旬以來已漲三次，PVC水管價格明顯攀升，PU樹脂更出現缺貨情況。

建商指出，近二周內，玻璃、防水材、油漆、鋁料、防盜窗、紗門及採光罩等建材接連喊漲，普遍漲幅達二至三成，廠商預告仍將持續調整價格，還有供貨不確定性，「就算提前下單，交貨時價格可能又變」，連原本相對平穩的鋼筋近期也開始上漲，「不知道還要漲多少」，開發風險大幅提高，多數業者轉趨保守，不敢輕易推案。